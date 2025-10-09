ヨーダやダース・ベイダーも！コカ･コーラ×スター・ウォーズ自販機が都内に出現

渋谷・原宿をはじめとする都内の8か所に、スター・ウォーズのキャラクターが描かれた特別デザインのコラボ自販機が期間限定で登場。ヨーダやダース・ベイダーなどファンにおなじみのキャラが街中に現れる光景は、通りがかった人なら思わず足を止めてしまうインパクトです。9月1日より、日本コカ･コーラはを展開中。その目玉のひとつが、今回の特別デザインのコラボ自販機です。1台ごとに異なるキャラクターが描かれ、街を歩くだけで“銀河巡礼”気分を味わえる仕掛けに。さらに、豪華なプレゼントキャンペーンや、キャラクターをあしらった缶、ペットボトルデザインも登場し、日常の中でスター・ウォーズの世界観に触れられる新しい体験が広がります。

街角で“銀河巡礼”！ 推しキャラが自動販売機に登場

設置されるのは、渋谷･原宿エリアに5台、お台場に1台、南砂町に2台の計8台。1台ごとに2キャラクターが描かれており、合計12キャラクターが街角に登場します。人気キャラが自動販売機いっぱいにデザインされた姿は迫力満点。今回のコラボ自販機は、まるで大型ポスターのようにキャラクターが街中に現れる仕掛けとなっており、推しキャラと偶然街角で出会える驚きは、ファンにとって格別の体験です。一部の自動販売機で、パルパティーン皇帝とダース・モールが描かれた自動販売機限定デザインの250ml缶も販売されています。小ぶりなサイズに迫力あるデザインが映える、思わずコレクションしたくなる特別仕様となっています。自動販売機には「スター・ウォーズ自販機限定デザイン」と刻まれたステッカーが貼付されています。

※取り扱い内容は自動販売機によって異なる場合があります。

※コラボ自販機で、自動販売機限定デザイン缶が発売されているとは限りません。

※自動販売機を利用･撮影する際は、道路上に出て交通の妨げになることや、近隣施設･住民へのご迷惑にならないようご注意ください。

全45デザインにファン熱狂 SNSで「コンプしたい」と話題に

今回のコラボレーションは自動販売機だけにとどまりません。9月1日からは、全国で全18キャラクター・45種類の限定デザイン製品が発売されています。ラインナップには、ダース・ベイダーやヨーダ、ルーク・スカイウォーカー、プリンセス・レイア、チューバッカ、R2-D2、C-3PO、BB-8、そしてシリーズ最新作で注目を集めるマンダロリアンやグローグーまで勢ぞろい。製品は500mlや700mlのペットボトル、350ml缶や1.5Lの大型ペットボトルなど多彩に展開され、選ぶたびにキャラクターを集めるワクワクが広がります。完成度の高いデザインはSNSでも「全部揃えたい」と話題で、まとめ買いするファンも多数。冷蔵庫に並べれば、自宅が“銀河のショーケース”となり、日常が一気に特別な時間へと変わります。

必ずもらえるタンブラーも！ファン必見のキャンペーンが展開中

購入者を対象にしたキャンペーンも充実。対象製品に付いた二次元コードから応募すると、ポイント数に応じて豪華オリジナルグッズが抽選で当たります。抽選で当たるグッズも、スター・ウォーズの世界観を意識したデザインが特徴です。オリジナルコースターセットやスウェット、ボンバージャケットなど、ファンなら思わず手に入れたくなるラインナップとなっています。

キャンペーングッズ



1ポイント：Coke ONドリンクチケット（10,000名）

3ポイント：オリジナルコースターセット（4,000名）

5ポイント：オリジナルスウェット（1,000名）

10ポイント：オリジナルボンバージャケット（1,000名）



さらに、対象製品を4本同時購入すれば必ずもらえるオリジナルタンブラー（2種）も登場。スター・ウォーズの世界観をあしらった実用性の高いデザインで、日常使いはもちろん、コレクションアイテムとしても楽しめます。加えて、Coke ONアプリを利用すると、通常のスタンプに加えスター・ウォーズオリジナルデザインのスタンプ（全7種＋シークレット1種）がランダムでもらえる仕掛けも。コレクション心をくすぐる要素が満載です。

新CM公開で一層盛り上がるスター・ウォーズ体験

9月1日から新CM「スター・ウォーズコラボ篇」が公式YouTubeで公開中。コカ･コーラの爽快感とスター・ウォーズの世界観が融合した映像で、オンラインでも盛り上がりを広げています。スター・ウォーズはシリーズ約７年ぶりとなる劇場公開作「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の日本公開が2026年5月22日（金）に決定し再び注目を集めています。今回の「コカ･コーラ×スター・ウォーズ」は、その盛り上がりを背景に、日常のなかで作品世界を体験できるコラボレーションとなっており、ファンならずとも思わず足を止めてしまう企画になりそうです。