中川安奈は“最も友人にしたいタイプ”？ みちょぱ「絶対ないです！」と断言

モデル・タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26歳）が、9月30日に放送された「ロンドンハーツ」（テレビ朝日系）に出演。元NHKアナの中川安奈について、友人にしたい女性として1番に選ばれるタイプでは「絶対ない」と断言した。



人気企画「格付けし合う女たち」が行われ、「友達になりたくない女」というテーマで、ゆうちゃみが元NHKのアナウンサーである中川安奈を10位、つまりこの日の10人の女性ゲストの中で“最も友人にしたいタイプ”だとランクづけする。



すると池田が「ええ！絶対ないです！」と断言。一方、ゆうちゃみは中川の持つ“元NHKアナウンサー”という大きな肩書きと、「頼りやすいお姉さん」と評価した。



なお、中川はSNSでエゴサーチをして、女性ウケがあまり良くないことを自覚しているため、「3位に予想している」と語った。