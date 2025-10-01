◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第1戦 ドジャース―レッズ（2025年9月30日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が9月30日（日本時間10月1日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・DH」で先発出場。初回に先頭打者弾を放ち、チームを勢いづけた。第4打席でも一発を放ち、現地放送席からは驚きの声が上がった。

6点リードで迎えた6回2死一塁での第4打席も大谷がパワーを見せつけた。3番手右腕フィリップスに対し、カウント1―1から甘く入ったスイーパーを強振。大きなどよめきの中、打球速度113.5マイル（約182.7キロ）、34度で舞い上がった打球は今季最長タイの飛距離454フィート（約138.4メートル）の特大弾となった。大谷はベンチに戻ると、この日2発をマークしているT・ヘルナンデスに対して力こぶしをつくり、ライバル心を見せるような仕草で笑わせた。ドジャースは5本塁打で全8得点と、得点が全てが一発から生まれた。

この試合は米スポーツ専門局「ESPN」が中継。実況のジョン・シアンビ氏は「ワオ！大谷、今夜2本目。そしてドジャースは最高の気分です。彼は別格だ」と実況。

カブスOBの元外野手で解説のダグ・グランビル氏は「彼は一振りで試合を変える能力を持っています。今まで見たことのないことを成し遂げる能力だ」と舌を巻いた。