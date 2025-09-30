Photo: ギズモード・ジャパン

幕張メッセで開催されていた東京ゲームショウ2025。年に一度のゲームの祭典ということで、いろんな企業・団体がブースを展開していますが、今年はとにかくその派手さが目立っていました。

というわけでこの記事では見ているだけで楽しかったブースをいくつか紹介していきます。

Photo: ギズモード・ジャパン

まずこちらはGRYPHLINEの『アークナイツ』シリーズの最新作となる3Dリアルタイム戦略RPG『アークナイツ：エンドフィールド』のブース。

こちら大盛況で、体験とか一切できなかったのでこれが何なのかは具体的にはわからなかったのですが、主人公が未開地を開拓していく設定らしいので、おそらく生産設備なのでしょう。ベルトコンベアが実際に動いて、SFな工場っぽい雰囲気が出ていました。

Photo: ギズモード・ジャパン

続けてこちらはNetEaseのオープンワールドMMORPG『逆水寒』のブース。

武侠ファンタジーに出てくるような中国の庭園風で、真ん中にはデカいモニターでゲームのメイキングが上映され、上には月を模したバルーンがあったり、とにかく豪華。同作は中国本国で大ヒットしている作品らしく、その勢いがブースのデカさからも伺えますね。

Photo: ギズモード・ジャパン

こちらはBattlestate Gamesの大人気の脱出シューター『Escape from Tarkov』のブース。同作に登場するPMCの構成員のコスプレをした人が出入り口に立っていて、まるで軍事基地のような佇まい。『Tarkov』は毎年ブースを見かけますが、今回は例年以上に気合が入っていましたね。

Photo: ギズモード・ジャパン

そして、これはKDEの定番すごろくゲーム・シリーズ最新作『桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜』のブース。

そんな今作のブースは、日本が舞台のゲームらしく縁日がテーマで、よく見ると各地の名産が描かれていますね。ちなみに、ハドソンは今はコナミに買収されていて、『桃太郎電鉄』もナンバリングもリセットされて最新作が2なんですよね。

Photo: ギズモード・ジャパン

一方こちらはEAの大人気FPS最新作『バトルフィールド6』のブース。その大部分が試遊卓なのですが、その周囲にどでかい戦車とヘリが配置されているという、遠くからでも絶対気づく派手さでかなり目立っていました。

Photo: ギズモード・ジャパン

最後に紹介するのは、パールアビスのオープンワールド・アクションゲーム『紅の砂漠』。名前からも分かる通り、オンラインゲーム『黒い砂漠』のスピンオフ的な位置づけの作品。ブースの派手さもすごいのですが、ロゴ入りのリュックサックも無料配布しているという豪華なプロモーションを行っていて、だいぶ賑わっていました。

東京ゲームショウ2025は、例年と比べてもだいぶ気合の入ったブースが並んでいた印象でした。ビジネスデーの初日は例年よりも人も多く、一般公開日をもう一日増して、来年からは計5日開催となるのも納得の盛り上がりでした。

どこも盛況で、気になるゲームを体験するのがだいぶ厳しい商況ではありましたが、一方で豪華なブースを見て歩いてるだけでもゲーム業界の勢いを感じられて楽しかったですね。

Source:アークナイツ：エンドフィールド、逆水寒、Escape from Tarkov、桃太郎電鉄2、バトルフィールド6、紅の砂漠