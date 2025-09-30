さそり座（10月24日～11月22日）の2025年度下半期の運勢は？

「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

【総合運】

持ち前の思考力がグッと深まる 星回り。

未知のことを知りたい、もっと自分を高めたいという思いはどんどん高まっていき、向学心という形で結晶化する人は多そうです。その「学び」はおそらく、机に向かって教科書を広げ、先生から“正答”を教えてもらうタイプのものではないはず。

ときには正解のない問いを胸に抱き、考えることそのものを楽しむような、自由な「知的冒険」であるはずです。大学に編入したり、ビジネススクールに通ったりと 人生のステージを上げるような、高度な学びに取り組む のもおすすめ。

ワクワクするようなビジョンを描き、どんどん背伸びをしてみる といいはずです。

理想は高く持ったほうがいいのですが、あまりに現実からかけ離れた理想はかえって小さくまとまってしまうことも。頑張りたいことがしっかり定まったときほど、生活のリズムは整えるなど、現実的なアプローチに力を入れていきましょう。「スポーツは、ルールがあるからこそ楽しい」などと言われます。

2025年秋から2026年春にかけてのさそり座にとっても、ときに自分を小さなところに押し込めるような制限や束縛こそがクリエイティブな思考をスパークさせてくれるのかもしれません。

【キャリア・仕事運】

活躍の場を大きく広げて

出張やカンファレンス参加などで海外に出かけたり、海外赴任の話が出たりと何かと「 活躍の度合いが広い 」星回り。

これまでやってきた仕事とはまるで異なる、アウェーの分野で新たなプロジェクトに取り組む人も。異業種・異職種への転職をはかるなら、今はいいオファーに恵まれやすいでしょう。

ただ、2026年2月中旬以降は体力などキャパシティの限界が見えてきやすい時期に入るので、年齢や家族との兼ね合いは十分に検討のうえ、話を進めるとよさそうです。

理想と現実は常に相反するものですが、釣り合いが取れるポイントを見つけてこそ、持ち前のパフォーマンスを発揮できると思っておきましょう。

【対人関係・人間関係運】

未知の世界に触れ、価値観をアップデート

自分とはまるで違うバックボーンや価値観を持った人と接する機会が増え、驚きながらも視野を広げていけそう。

「まるでわからない」と混乱することもあるかもしれませんが、もらった刺激は思いもよらない形で肥やしとなるはず。共感はできずとも、 楽しみながら理解に努めて みてはいかがでしょうか。

その一方で、11月以降は「対等な関係」を再考する星回りの時期に入ります。

パワーバランスがいびつすぎる人との関係は自然と距離が広がっていくでしょうし、あなた自身もまた「対等であるとは」を再考するような出来事がありそうです。2月から4月末にかけては、突発的な関係の変化が起こる兆しも。

【健康運】

2025年のうちは大きな問題はないものの、2026年1月以降はストレスや慢性的な疲れなど、何かとぼんやりした不調を溜め込む星回りに。

ハードワークが見込まれる時期ではありますが、ワークライフバランスの調整は真面目にやっておいたほうが良さそうです。 無理をしなくても仕事が回る仕組みづくり、メンバー間での調整など「さらに頑張る」以外の選択肢を探して いきましょう。

休むことも仕事のうち。休日返上、休憩返上はそろそろ卒業を。

【金運】

11月上旬まで、家計や資産など自分ひとりでは動かせないお金について変化が生まれるかも。

パートナーの収入が変わることで住宅ローンや奨学金の返済に影響が出たり、相続について検討する事項が出てきたりした場合は、支出の優先順位も含めしっかり向き合っていきましょう。

学びや資格取得、海外旅行への支出は前向きに考えてOK 。発見や身に付けられるものも多く、普段以上に有意義なお金の使い方となるはずです。

【恋愛運】

2023年頃から、さそり座の人々は恋愛における真剣度が高まっていました。

もとより簡単に恋に落ちることはないさそり座ですが、これまで以上に慎重かつ真摯に恋と向き合っていらしたのだろうと思います。その最終段階が2月の中旬まで続いていく見通しで、それを過ぎれば肩の力を抜いて恋ができるようになるでしょう。

パートナーがいる人は「自立」と「対等」がカギ。それがない間柄の場合、突発的に関係が変化することも。

ガツンと情熱が高まる星回り。

月初は今ひとつ突き抜けられない、考えがまとまらない感覚もあるかもしれませんが、7日以降は言葉が怒涛のごとく溢れ出して、自分の意見をまわりに伝えていけるようになるでしょう。

ただ、情熱が高まりすぎると「舌禍」が起きやすい点は要注意です。

恋は若干、不器用になりがちではあるのですが、これは一時的なこと。焦らずのんびりでOKと思っておいてください。

【10月のラッキーカラー&アクション】

ラッキーカラーは、 ラベンダー 。

開運につながるアクションは、 パワースポットめぐり 。

イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙です。肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう！

毎月、月末にラッキーアクションのご紹介と、星座別スマホ用待ち受け画像をプレゼントします。来月もお楽しみに。