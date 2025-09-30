東京新聞の望月衣塑子記者が、新聞記者として新たな領域を見せ始めた。タンクトップ姿でひたすら筋トレするだけの、謎すぎるYouTubeチャンネルを新たに開設したのだ。いったい彼女はどこへ向かっていくのかーー。

＊＊＊

【写真12枚】何を主張したいのか…へそ丸出しで胸元も垣間見える「望月衣塑子記者の筋トレ姿」

商魂がたくましすぎる

望月氏がYouTubeチャンネル「アークタイムズ」代表の尾形聡彦氏と袂を分かち、個人で運営する「望月いそことオッカ君チャンネル」での活動にシフトし始めたことは7月に配信した記事で伝えた。

そこで問題視されたのは、望月氏が自身のイラスト入りTシャツを約4000円で販売するなどの“副業”に勤しむ様子だった。当然だが、大手新聞社に所属するサラリーマン記者でこのようなファンビジネスを手掛ける人などいない。しかも、望月氏は東京新聞から年収1000万円以上の高給を受け取っていながら、この副業を立ち上げるために「寄付」まで募っていたのである。社内からは「副業は本業をきちんとこなしてからにしてほしい」「いくらなんでも商魂が逞しすぎる」と批判が噴出したのだった。

望月衣塑子記者

しかし望月氏にとって、このような批判はどこ吹く風のようだ。今月に入り、さらに周囲を仰天させる新コンテンツの配信を開始した。

それが9月17日に開設された「筋トレと美容とえいごのオッカ君ch」という名のサブチャンネルである。まずは内容を見ていこう。

「ふー、ふー」とキツそうに息を吐いて

「はい、みなさんおはようございます。東京新聞望月衣塑子と、お馴染みの（裏声になって）オッカ君でーす」

語りよりも気になるのは、狼のパペットを左手に持つ望月氏の「いでたち」である。上半身がタンクトップ一枚、しかも短く、ヘソや胸元が丸見え状態なのである。

「普段、美容と健康のために最近始めた筋肉トレーニングとか、子供の教育に関連して、私もかなり悩んでいるんですが、プライベートなことを発信するサブチャンネルをとりあえず一回やってみようかと思って立ち上げることにしました。では、毎日やっている筋トレの様子をご覧ください」

チャンネル紹介を終えると、望月氏がジム内のトレーニング機器を利用している場面に移る。黙々とラットプルダウン（背筋）、デクラインベンチ（腹筋）、チェストプレス（胸筋）をこなしていく望月氏。「ふー、ふー」とキツそうに息を吐く音も漏れ聞こえる。それが1分ほど続いて、

「はい、ほぼ日課的にやっている筋トレの模様をご覧いただきました」と再び自撮り映像へ。今日やったトレーニングを手短に説明し、「日々、健康があってこその仕事だと思ってます。是非皆さん、色々なやり方で今日も楽しい1日をお過ごしください。また見てください。チャンネル登録お願いしまーす」と締め括られる4分弱の動画だ。



画面の最後には〈チャンネル登録よろしくね！〉の文字の下に〈寄付先のご案内〉として望月氏個人の口座番号が映し出されていた。

会社は「コラボ」に乗り出した

なんのこっちゃな動画だが、望月氏はこのサブチャンネルを立ち上げて以降、2〜3日に1回のペースでこのコンテンツをアップし続けている。内容はほぼ変わらず、筋トレ後に「高市さんを支持する『チームさなえ』には、錚々たる保守の中でも右派的な方がずらっと並んでいて…」などと一言二言、政治談義が入る程度だ。

もちろん女性が筋トレをする際、タンクトップ姿になるのは珍しいことではない。ただタレントでもない限り、そのようなプライベートの姿を他人には見せたがらないはずだ。いったい彼女はこの動画を通して何をしたいのだろうか。

「注目されることで再生数を稼ぎたいのでしょう」

こう指摘するのは東京新聞のベテラン記者だ。会社はこのような望月氏の暴走を止めるどころか、逆に“コラボ”を始めたと言う。

「望月氏は8月からデジタル編集部に異動になったのですが、今は会社のYouTubeチャンネル『東京新聞チャンネル』のレポーターも務めるようになりました。望月氏を記者会見場に出向かせ、質疑の様子などをレポートする動画を東京新聞としても出すようになったのです。望月氏に好き勝手やらせるのではなく、彼女の知名度を生かして会社の収益につなげたいのでしょう」（同）

会社からのこうした“お墨付き”に伴い、「オッカ君チャンネル」には東京新聞の幹部と記者がよく出演するようになったという。

「年の離れた後輩記者や望月氏に好意的な元部長や編集委員、論説委員が多いですね。9月18日には、元編集局長で現顧問の菅沼堅吾氏も出演しています」（同）

定年まで辞めないつもり？

中堅記者はあきらめ気味にこう語る。

「彼女がTシャツ販売を始めたり、グラビア付きの新著を出したとき、“とうとう独立へ向けた準備に入ったのではないか”と噂になったのです。ただ、著書のあとがきを読むと、ゾッとするようなことが書いてあって…」

あとがきにはこう書かれていた。

〈会社員である私は、70歳になっても80歳になっても東京新聞に籍を置いて働けるわけではない。60歳か65歳になるころには、会社を退職してフリージャーナリストに転じることになるだろう〉

会社とのコラボでますます望月氏の暴走に拍車がかからないか心配である。

＊＊＊

関連記事【東京新聞・望月衣塑子記者が「自身のイラスト入りTシャツ」を4000円で販売開始 社内からは「サラリーマンとしてあり得ない」「副業の前に本業を」と大ブーイング】では、望月氏の「本チャンネル」のコンテンツと社内から噴出した批判について詳報している。

デイリー新潮編集部