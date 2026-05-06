【モデルプレス＝2026/05/06】女優の唐田えりかが5日、ドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系／毎週水曜23時〜）で共演する霜降り明星のせいやのYouTubeチャンネル「霜降り明星せいやのイニミニチャンネル」に出演。仕事がなかった時期の生活について明かした。【写真】28歳人気女優の“空白期間”に切り込んだ人気芸人◆唐田えりか、半年間外に出なかった時期せいやは唐田に「助走とかなしで聞きますけど、仕事ないとき何