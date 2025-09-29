1位になった企業は？

平均年収は2位と大きく差をつける1500万円超

今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い広告会社ランキング2024」を作成した。

対象は上場企業で、単体の従業員数が100人未満の企業は除外している。対象期間は、2023年5月期〜24年4月期。

早速、ランキングを確認していこう。

1位は、広告代理店最大手の電通グループ（東京都港区）。電通を中心としたグループ会社を統括する純粋持株会社である。平均年収は1507.5万円（従業員数131人、平均年齢は44.9歳）だった。

同社は23年版のランキング1位で、平均年収は1520.4万円（従業員数129人、平均年齢は44歳）だった。今回、23年版と順位は変わらないが、平均年収は12.9万円下げている。

ランキングの対象となった24年12月期の業績（連結）は、売上高1兆4109億6100万円（前年同期比8.2％増）、営業利益1249億9200万円（前年同期は453億1200万円の黒字）、純損失1921億7200万円（前年同期は純損失107億1400万円）で増収減益だった（※電通グループの決算短信上での表記は、売上高→収益、純利益→親会社の所有者に帰属する当期利益）。

日本事業は好調だが、海外事業の苦戦が響いた。不採算事業の見直しと、経営基盤の再構築を進めている。海外では、特にマーケティングの中で、オンオフ販促やEコマース、サイト・アプリ開発などを横断して顧客体験を実現するCXM（Customer Experience Management）領域の成長が、海外事業がプラスに転じるかどうかの分かれ道となっている。

