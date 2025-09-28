¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¹ðÇò¡¡¼ç¿Í¸øÌ³¤á¤¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡ÖÀµÄ¾¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÍýÍ³
¡¡ÇÐÍ¥¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤¬28Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤È¤«¤ÏÀµÄ¾¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡2000¡Á01Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥À¥®¥ê¡£
¡¡¼Â¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤È¤«¤ÏÀµÄ¾¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤À¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼õ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬Àµ¤·¤¤¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÈëÌ©¤ÎÇú¾ÐÂçÌäÂê¡×¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²õ¤·¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£