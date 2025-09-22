8年間続いた『激レアさんを連れてきた。』も、いよいよ残り2回。9月22日（月）の放送では、オダギリジョーとカズレーザーメイプル超合金）をゲストに迎え、「どうしても最後に連れてきたかった激レアさん」たちを紹介する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！2017年の放送開始から8年間で登場した激レアさんは、延べ583人。過去に登場した激レアさんの中でも、その激レアぶりを更新している人たちがスタジオに大集合した