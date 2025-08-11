ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > オダギリジョー、共演したくない俳優は「めちゃめちゃいます」と即答 オダギリジョー エンタメ・芸能ニュース 女優・俳優 デイリースポーツ オダギリジョー、共演したくない俳優は「めちゃめちゃいます」と即答 2025年8月11日 10時27分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと オダギリジョーが、10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」に出演した 林修氏に「共演したくない人は？」と聞かれ、めちゃめちゃいますと回答 具体名を挙げたが、放送ではピストル音がかぶることとなった 記事を読む おすすめ記事 伊集院光 お笑い芸人の会話で「すっげえムカつく」こと 自身は「いない」「コンプレックスみたいな」 2025年8月6日 11時23分 【エルムＳ】ペイシャエス 連覇決める 吉開助手「不思議ちゃん」想像超える走り見せる 2025年8月6日 6時0分 「ひとつも笑いとってない」ウエストランド井口、人気芸人にダメ出し！「可愛くなくなってきてる」 2025年8月6日 19時30分 藤本美貴「かわいくない」と中傷された際の“切り返し思考”披露「全然平気ですね」 2025年8月6日 12時53分 元和牛・水田、人気お笑い芸人のアドバイスに救われた過去「どうせ苦手なやつは…」 2025年8月10日 7時0分