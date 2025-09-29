俳優のオダギリジョーが9月28日にラジオ番組『爆笑問題の日曜サンデー』に出演した。オダギリといえば、唯一無二の存在感で数々の映画やドラマに出演する人気俳優。そしてキャリアの初期には『仮面ライダー クウガ』（テレビ朝日系）で主人公を演じたことでも知られている。【写真】クセが強い! オダジョーと香椎由宇の独特すぎる結婚会見しかし、今回のラジオ出演で、オダギリが「仮面ライダーとかは正直やりたくなかった」と