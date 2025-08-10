8月9日に放送されたバラエティ番組『アナザースカイ』（日本テレビ系）に女優の香椎由宇がゲスト出演。そこでの近影が話題となっている。「この日の放送では、香椎さんが幼少期に6年間過ごしたシンガポールを再訪する様子が描かれました。同番組への出演は15年ぶりとなった香椎さんですが、15年前にも同地を訪れています。そのころはちょうど第一子を妊娠したころ。当時のことを、『妊娠してるって分かってからの15年は、簡単な