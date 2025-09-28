SUPER BEAVER、アルバム『Acoustic Album 1』から「人として (AA1)」の先行配信リリースが決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SUPER BEAVERが、自身初となるアコースティックアルバム『Acoustic Album 1』のリリースに先駆けて、10月1日に「人として (AA1)」を先行配信することを発表した。

■12月3日発売予定のアコースティックアルバムからの先行リリース

「人として (AA1)」はオリジナルアレンジの「人として」とはまたひと味違うアレンジに仕上がっており、楽曲の新たな一面を感じられる楽曲となっているとのことなので、ぜひ楽しみにしよう。

既発曲をアコースティック編成にリアレンジしたフルアルバム『Acoustic Album 1』は、12月3日に発売を予定している。

■リリース情報

2025.10.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「人として (AA1)」

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『Acoustic Album 1』

■ライブ情報

ホールツアー

SUPER BEAVER 20th Anniversary

『都会のラクダ TOUR 2025 ～ ラクダトゥギャザー ～』

09/26（金）東京・TACHIKAWA STAGE GARDEN

09/28（日）鳥取・米子コンベンションセンターBiG SHiP

10/10（金）鹿児島・川商ホール 第1ホール

10/12（日）熊本・熊本城ホール メインホール

10/17（金）静岡・アクトシティ浜松 大ホール

10/19（日）青森・リンクステーションホール青森

10/25（土）石川・金沢歌劇座

11/09（日）香川・レクザムホール

11/10（月）愛媛・愛媛県県民文化会館

11/16（日）沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟

11/22（土）新潟・新潟県民会館

12/01（月）東京・東京国際フォーラム ホールA

12/02（火）東京・東京国際フォーラム ホールA

アリーナツアー

SUPER BEAVER 20th Anniversary

『都会のラクダ TOUR 2026 ～ ラクダトゥインクルー ～』

[2026年]

01/17（土）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館

01/18（日）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館

01/31（金）神奈川・Kアリーナ横浜

02/01（土）神奈川・Kアリーナ横浜

02/07（土）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

02/08（日）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

02/21（土）広島・広島グリーンアリーナ

02/22（日）広島・広島グリーンアリーナ

02/28（土）福岡・マリンメッセ福岡A館

03/01（日）福岡・マリンメッセ福岡A館

03/07（土）北海道・北海きたえーる

03/08（日）北海道・北海きたえーる

03/20（金・祝）大阪・大阪城ホール

03/21（土）大阪・大阪城ホール

