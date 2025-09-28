SUPER BEAVER、アルバム『Acoustic Album 1』から「人として (AA1)」の先行配信リリースが決定
SUPER BEAVERが、自身初となるアコースティックアルバム『Acoustic Album 1』のリリースに先駆けて、10月1日に「人として (AA1)」を先行配信することを発表した。
■12月3日発売予定のアコースティックアルバムからの先行リリース
「人として (AA1)」はオリジナルアレンジの「人として」とはまたひと味違うアレンジに仕上がっており、楽曲の新たな一面を感じられる楽曲となっているとのことなので、ぜひ楽しみにしよう。
既発曲をアコースティック編成にリアレンジしたフルアルバム『Acoustic Album 1』は、12月3日に発売を予定している。
■リリース情報
2025.10.01 ON SALE
DIGITAL SINGLE「人として (AA1)」
2025.12.03 ON SALE
ALBUM『Acoustic Album 1』
■ライブ情報
ホールツアー
SUPER BEAVER 20th Anniversary
『都会のラクダ TOUR 2025 ～ ラクダトゥギャザー ～』
09/26（金）東京・TACHIKAWA STAGE GARDEN
09/28（日）鳥取・米子コンベンションセンターBiG SHiP
10/10（金）鹿児島・川商ホール 第1ホール
10/12（日）熊本・熊本城ホール メインホール
10/17（金）静岡・アクトシティ浜松 大ホール
10/19（日）青森・リンクステーションホール青森
10/25（土）石川・金沢歌劇座
11/09（日）香川・レクザムホール
11/10（月）愛媛・愛媛県県民文化会館
11/16（日）沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟
11/22（土）新潟・新潟県民会館
12/01（月）東京・東京国際フォーラム ホールA
12/02（火）東京・東京国際フォーラム ホールA
アリーナツアー
SUPER BEAVER 20th Anniversary
『都会のラクダ TOUR 2026 ～ ラクダトゥインクルー ～』
[2026年]
01/17（土）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
01/18（日）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
01/31（金）神奈川・Kアリーナ横浜
02/01（土）神奈川・Kアリーナ横浜
02/07（土）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
02/08（日）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
02/21（土）広島・広島グリーンアリーナ
02/22（日）広島・広島グリーンアリーナ
02/28（土）福岡・マリンメッセ福岡A館
03/01（日）福岡・マリンメッセ福岡A館
03/07（土）北海道・北海きたえーる
03/08（日）北海道・北海きたえーる
03/20（金・祝）大阪・大阪城ホール
03/21（土）大阪・大阪城ホール
■【画像】「人として (AA1)」配信ジャケット 他
「人として (AA1)」配信ジャケット