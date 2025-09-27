¾®¾¾ºÚÆà¡¢Ä¹¤¤¼êÂ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡ª¥·¥ã¥Í¥ë¤òÅ»¤Ã¤Æ¸¸ÁÛÅª¤«¤Ä¥â¥À¥ó¤ÊÀ¤³¦¤òÉ½¸½
9·î27ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØELLE Japon¡Ê¥¨¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ë¡Ù11·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¡¢¾®¾¾ºÚÆà¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ã¥Í¥ë¤Î½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿É½»æ¥«¥Ã¥È
º£²ó¡¢¾®¾¾¤Ï¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë¡×¤Î2025¡¿26Ç¯½©Åß ¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ»¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ð¡¼¤È8¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£
¥á¥¾¥ó¤¬Ä¹Ç¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥³¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ä¥¤¡¼¥É¤È¥Ñ¡¼¥ë¡¢¥ê¥Ü¥ó¤ä¥«¥á¥ê¥¢¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿¿·¤·¤¤¹õ¤ÎÁõ¤¤¤Ç¡¢¸¸ÁÛÅª¤«¤Ä¥â¥À¥ó¤ÊÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£