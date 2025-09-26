「パンプキン スパイス ラテ」は、いつまで？

アメリカで2003年秋に発売されて以来、世界中のスターバックスで秋の風物詩として愛され続けている「パンプキン スパイス ラテ」。このシーズンならではのお楽しみとして、2025年9月29日（月）より今年も再登場します。！



商品名「 パン プキン スパイ ス ラテ」販売期間2025年9月29日（月）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格Short 530円、Tall 570円、Grande 614円、Venti® 658円（持ち帰り）Short 540円、Tall 580円、Grande 625円、Venti® 671円（店内利用）サイズShort／Tall／Grande／Venti®取扱店舗全国の スターバックス 店舗（一部店舗を除く）

一時的な欠品や、材料がなくなると販売終了となることがあります。販売終了期間が公表されていないため、気になる方は早めに足を運んでくださいね。



「パンプキン スパイス ラテ」は、どんな味？

「パンプキン スパイス ラテ」は、アメリカの家庭で秋に欠かせない大定番のスイーツ「パンプキン パイ」をイメージしたビバレッジです。

かぼちゃのピューレにシナモン、ジンジャー、ナツメグ、クローブなどのスパイスフレーバーを加えたパンプキンスパイスフレーバーソースに、いれたてのエスプレッソ、スチームミルクと合わせて作られています。

トップのふんわりとしたホイップクリームに、さっと振りかけたナツメグがひと口目からリッチでクリーミーな味わいをひきたててくれています。

「パンプキン スパイス ラテ」は秋の訪れを感じさせてくれる、心まで温まる特別な一杯です。

スターバックスに立ち寄った際はぜひ飲んでみて。



Text：中川葉月

