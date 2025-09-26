【スタバ新作2025年9-10月】秋の訪れを感じずにはいられない！「パンプキン スパイス ラテ」 が2025年9月29日（月）から発売
「パンプキン スパイス ラテ」は、いつまで？
アメリカで2003年秋に発売されて以来、世界中のスターバックスで秋の風物詩として愛され続けている「パンプキン スパイス ラテ」。このシーズンならではのお楽しみとして、2025年9月29日（月）より今年も再登場します。！
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格Short 530円、Tall 570円、Grande 614円、Venti® 658円（持ち帰り）
Short 540円、Tall 580円、Grande 625円、Venti® 671円（店内利用）サイズShort／Tall／Grande／Venti®取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
一時的な欠品や、材料がなくなると販売終了となることがあります。販売終了期間が公表されていないため、気になる方は早めに足を運んでくださいね。
「パンプキン スパイス ラテ」は、どんな味？
「パンプキン スパイス ラテ」は、アメリカの家庭で秋に欠かせない大定番のスイーツ「パンプキン パイ」をイメージしたビバレッジです。
かぼちゃのピューレにシナモン、ジンジャー、ナツメグ、クローブなどのスパイスフレーバーを加えたパンプキンスパイスフレーバーソースに、いれたてのエスプレッソ、スチームミルクと合わせて作られています。
トップのふんわりとしたホイップクリームに、さっと振りかけたナツメグがひと口目からリッチでクリーミーな味わいをひきたててくれています。
「パンプキン スパイス ラテ」は秋の訪れを感じさせてくれる、心まで温まる特別な一杯です。
スターバックスに立ち寄った際はぜひ飲んでみて。
Text：中川葉月
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。