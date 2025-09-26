9月25日、Snow Manの5枚めのアルバム「音故知新（おんこちしん）」のジャケット写真と収録楽曲の内容が、公式サイトを通じて発表された。だが、ある楽曲のMVに、メンバーのひとりであるラウールがいないことがわかり、ファンの落胆が続いている。

「『音故知新』は、初回盤や通常盤合わせて5パターンあります。そのいずれのジャケット写真にも、ラウールさんの姿が写っているのですが、DVDあるいはBlu-rayつきのバージョンの概要欄に、気になる注釈がついているのです。それは2曲めの『BOOST』のMVに関するもので、『ラウールにつきまして、撮影時の体調不良により本Music Videoへの出演を見合わせております。予めご了承・ご理解賜りますようお願い申し上げます』と記されているのです。

1曲めの『TRUE LOVE』がリード曲だとすれば、『BOOST』はサブリード曲となるでしょう。アルバムの印象を決める最初のほうの曲のMVに、ラウールさんの姿がないことに、ファンの嘆きが広がっているのです」（音楽雑誌編集者）

Xでは、ラウールファンからこんな声が見られる。

《なんか結構しんどい》

《ダンス曲なら尚更見たかったな》

一方で、

《ラウの方がもっともっと辛いよね》

《一番残念なのはラウール自身だったろうなと》

など、休まざるを得なかった本人への同情も寄せられ、ファンの複雑な感情が見て取れる。芸能プロ関係者が語る。

「ミラノ・パリコレクションの舞台でも活躍する人気モデルでもあり、木村文乃さんと共演したドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）での好演も光ったラウールさんですが、ダンスの実力も見逃せません。身長190cm、股下99cmの彼は、長い手足を生かしたキレのあるパフォーマンスが特徴で、2024年3月におこなわれた『東京ガールズコレクション 2024 S/S』のランウェイでも、スピード感のあるダンスを披露しています。

『BOOST』がファンの予想するようにダンス曲であれば、なおさら本人のショックも大きいはず。いずれにしても、MVに参加できないほど体調を崩していたとしたら、ファンの心配もますます募るばかりです」

Snow Manのメンバーでは、目黒蓮が体調不良で出演番組を欠席した過去がある。

「8月1日、冠番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）の人気企画『ダンスノ完コピレボリューション』がオンエアされたとき、目黒さんは体調不良で欠席しています。また1年前の2024年8月にも、体調不良で療養し、主演を務めていた月9ドラマ『海のはじまり』（フジテレビ系）の第9話が、放送を1週、延期されたことがあります」

さらに彼らには、11月から始まる5大ドームツアーが待っている。

「北海道を皮切りに福岡や東京など、2026年1月まで全17公演を回る大規模なものです。ラウールさんも、それに照準を合わせてコンディションを整えたいはず。あせることなく体調を戻し、笑顔でステージに戻ってきてほしいものです」

何らかの形で『BOOST』のパフォーマンスを見せてほしいものだ。