『ラウール（Snow Man）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
現代ビジネス
日刊ゲンダイDIGITAL
18日放送の番組で、マツコが「昭和の食べ方」を振り返り、当時を懐かしんだ
Smart FLASH
ラウールが大きく写り、ファンの間で話題になったと週刊女性PRIMEが報じた
週刊女性PRIME
24年にラウールが「LimeBike」を利用しており、当時も注目を集めていたそう
真っ白な背景に黒文字で「様々な花粉が飛び交う世の中です」と記述
今回の対戦決定を受けて「芸能界との繋がり」にファンがザワついているそう
9月公開のドキュメンタリーでは、挫折と苦悩を繰り返す姿が描かれたそう
文春オンライン
DAISOの商品だと判明すると「瞬殺」で完売し、メルカリでは1000円超え
Xではラウールのファンから反発する声もあがったとFLASHが伝えた
現役の早大生で、在籍しているのは人間科学部のeスクールという課程だそう
収録曲「BOOST」のMVは、ラウールが体調不良で出演を見合わせたという
ラウール演じるホストが「復縁」するというハッピーエンドとなった、と筆者