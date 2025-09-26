韓国ソウルの文来洞（ムンレドン）が、英国の著名な旅行・文化情報誌「タイムアウト」が選定した「世界で最もクールな街（World's Coolest Neighbourhood）」で6位となった。

タイムアウトは9月24日（現地時間）、2025年を基準に選定した世界で最もクールな街38カ所を発表した。このランキングでソウルの永登浦区（ヨンドゥンポグ）文来洞は6位となった。

タイムアウトは文来洞について「かつてソウルの鉄鋼・金属加工産業の中心地だったが、今やソウルで最も雰囲気のあるアートの拠点となっている」と紹介した。

さらに「昼間は今も稼働する作業場から金槌の音が響くが、夜になると輝くネオンサインと壁画で彩られた路地がデザインスタジオ、カフェ、レストラン、バーへと姿を変える」と描写した。

続けて「赤レンガの工場やトタン張りの倉庫がカフェ、バー、創作空間に生まれ変わった姿」であり、「無骨な産業的骨格が依然として残っており、このコントラストが魅力を際立たせている」と説明した。

タイムアウトはまた、「若いアーティストや起業家たちが手頃な家賃と荒削りな魅力を求めてこの地に集まってきている」とし、「訪れる人々はアンダーグラウンドな展示からワインバー、ライブハウスまで文化の融合を体験するためにこの地に足を運ぶ」と付け加えた。

タイムアウトは2018年から毎年審査を経て世界で最もクールな街を選定してきた。今年の1位は、歴史ある学生街であり、130余りの古本屋が集まる「本好きにとっての楽園」と呼ばれている東京・神保町となった。

タイムアウトは、「路地裏には小規模で隠れ家のようなくつろげる音楽クラブ、本格的なインドカレー店、趣向を凝らしたカフェやインディーズ書店が加わり、（中略）新しい表情を与えつつある」と述べた。

2〜5位には、ベルギーのボルヘルハウト、ブラジルのバラ・フンダ、英国のキャンバーウェル、米国のアボンデールが選ばれた。

タイムアウトの旅行エディター、グレース・ビアード氏は「リストには、温かみのある村のようなコミュニティが息づくエリアや、再開発で活気を取り戻した都心のハブ、かつて眠っていた工業地帯がクリエーティブに変貌した場所など、様々な街が登場する」とし、「共通しているのは、DIY精神と、独創性や遊び心にあふれることだ」と説明した。