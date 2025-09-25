ダウンタウンの浜田雅功による冠番組『浜ちゃんが！』（読売テレビ制作・日本テレビ系）が9月24日の放送で最終回を迎えた。事前予告のない突然の終了発表に、困惑の声が相次いでいる。

「『浜ちゃんが！』は2003年10月にスタートした『浜ちゃんと！』の後番組の位置づけ。浜田さんが毎週、ゲストとともにさまざまな企画に挑戦する“ユルい”作りの深夜番組でファンも多かったですね。浜田さんは1997年10月から読売テレビの深夜枠で、2023年に亡くなった笑福亭笑瓶さんとともに『HAMASHO』を始めています。約25年半にわたる、読売テレビの深夜枠と浜田さんの付き合いが無くなる形となります」（テレビ業界関係者）

大阪の読売テレビは『ダウンタウンDX』の制作局でも知られた。『DX』も1993年10月スタートの32年にわたって続いた人気長寿番組だったが、2025年6月にあっさりと終了している。

「『ダウンタウンDX』の最終回の内容は主要な出演者がドライブをしながら、思い出のシーンを語り合うものであり、浜田さんはもちろん、期待された松本人志さんのサプライズ出演もありませんでした。さらに『浜ちゃんが！』も総集編のみで、浜田さん本人の出演はありませんでした。長年にわたって続いてきた名物番組の最終回としては実に“あっけない”ものであり、ファンの落胆は理解できますね。

番組公式サイトでは10月1日放送の次回予告が掲載されていますが、こちらも総集編。とはいえ、1日から別番組が始まるわけですからお蔵入りとなってしまいましたね」（前出・業界関係者）

X上では憂慮と嘆きの声が並ぶ。

《読売テレビとほぼ間違いなく“何か”あったよね》

《浜ちゃんが！もやっぱ終わりか最近ずっと総集編だったから察してはいた》

《浜ちゃんが!が終了。読売テレビは、経営統合してからどんどん終了していますね。お金がないということですかね》

「9月24日には読売テレビの松田陽三社長が定例会見の場で『DX』は吉本興業との “あうんの呼吸で終了した” とコメントしています。さらに、会見では吉本興業が11月1日にスタートを予定している有料配信『ダウンタウンチャンネル』にも言及しています。ダウンタウンの各番組の名シーンや総集編はそちらで見られる可能性も取り沙汰されている分、地上波で放送される内容が“あっけない”ものになってしまったのかもしれませんね。

地上波での露出が減った分、『ダウンタウンチャンネル』への期待は高まるばかりです。実際、浜田さんは番組終了によって“余力”も生まれたわけですから、“本気のダウンタウン”が見られる可能性は高いですね」（前出・業界関係者）

テレビ露出が減り、新しいプラットフォームへーー。まさに時代の変化というわけだ。