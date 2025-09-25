2025年秋のトレンドの「ココアグレージュ」で上品なムードを楽しんで
◆2025年秋のトレンドの「ココアグレージュ」で上品なムードを楽しんで
監修：内山謙（gimmickjiyugaoka／自由が丘）
この秋注目のヘアカラーのひとつが「ココアグレージュ」。ココアグレージュは、ココアブラウンとグレージュを混ぜたカラー。温かみのあるブラウンがベースになっているから、上品にイメチェンできる。ここで紹介する5つのおすすめスタイルを参考に、トレンドヘアを楽しんでみて。
◆2025年秋の注目カラー「ココアグレージュ」のスタイル5選
PHOTO：gimmick jiyugaoka（自由が丘）
ココアグレージュ ・インナーカラー
ココアグレージュ×インナーカラー
ココアグレージュは、赤みを帯びたココアブラウンに、くすみ感のあるグレージュを合わせたカラー。重くなりすぎず軽やかに見せてくれるため、秋にぴったり。インナーカラーでアクセントを加えると、抜け感が出ておしゃれ。
PHOTO：marche（池袋）
ナチュラルワンカール【大人可愛い 艶髪 大人女子】
ココアグレージュ×ストレート
健康的な印象をプラスするなら、ココアグレージュ×ストレートを試してみて。赤みのあるココアブラウンが、ダメージレスの美しい髪に見せてくれる。色が黄色く抜けやすい人にもおすすめ。
PHOTO：ETOWA（新宿三丁目）
ロング ゆるふレイヤー
ココアグレージュ×巻き髪
ふわっとした巻き髪は、ガーリーな雰囲気を楽しみたいときにぴったり。ココアグレージュなら、派手になり過ぎず、大人かわいい印象を与えてくれる。
PHOTO：AUSTIN 流山おおたかの森（流山おおたかの森）
大人のシンプルボブ
ココアグレージュ×ショート
ココアグレージュ×ショートは、大人の余裕が感じられるスタイル。ココアグレージュがショートの洗練された印象を引き立たせてくれる。タイトにまとめると、清潔感が出てフォーマルなシーンにも合いやすい。
PHOTO：Ammy komazawa（駒沢大学）
タッセルボブ×ココアベージュ
ココアグレージュ×ボブ
パツンと切り揃えたボブは、比較的どんな人にも似合うのが特長。気になる部分をカバーするようにカットすれば、垢抜けた印象に。暖かみのあるココアグレージュと相性ばつぐんで、カジュアルとオフィス、どちらのシーンにも使いやすい。
◆まだある！秋のトレンドヘアカラー
2025年秋のトレンドヘアカラー20選
トレンドヘアに定評のあるヘアサロン「gimmick jiyugaoka」のスタイリスト・内山 謙さんが、秋にチャレンジしたいヘアカラーをピックアップ！ 大人女子向けのダークカラーを中心に紹介するから、ぜひ参考にしてみて。
監修：内山謙（gimmickjiyugaoka／自由が丘）
この秋注目のヘアカラーのひとつが「ココアグレージュ」。ココアグレージュは、ココアブラウンとグレージュを混ぜたカラー。温かみのあるブラウンがベースになっているから、上品にイメチェンできる。ここで紹介する5つのおすすめスタイルを参考に、トレンドヘアを楽しんでみて。
PHOTO：gimmick jiyugaoka（自由が丘）
ココアグレージュ ・インナーカラー
ココアグレージュ×インナーカラー
ココアグレージュは、赤みを帯びたココアブラウンに、くすみ感のあるグレージュを合わせたカラー。重くなりすぎず軽やかに見せてくれるため、秋にぴったり。インナーカラーでアクセントを加えると、抜け感が出ておしゃれ。
PHOTO：marche（池袋）
ナチュラルワンカール【大人可愛い 艶髪 大人女子】
ココアグレージュ×ストレート
健康的な印象をプラスするなら、ココアグレージュ×ストレートを試してみて。赤みのあるココアブラウンが、ダメージレスの美しい髪に見せてくれる。色が黄色く抜けやすい人にもおすすめ。
PHOTO：ETOWA（新宿三丁目）
ロング ゆるふレイヤー
ココアグレージュ×巻き髪
ふわっとした巻き髪は、ガーリーな雰囲気を楽しみたいときにぴったり。ココアグレージュなら、派手になり過ぎず、大人かわいい印象を与えてくれる。
PHOTO：AUSTIN 流山おおたかの森（流山おおたかの森）
大人のシンプルボブ
ココアグレージュ×ショート
ココアグレージュ×ショートは、大人の余裕が感じられるスタイル。ココアグレージュがショートの洗練された印象を引き立たせてくれる。タイトにまとめると、清潔感が出てフォーマルなシーンにも合いやすい。
PHOTO：Ammy komazawa（駒沢大学）
タッセルボブ×ココアベージュ
ココアグレージュ×ボブ
パツンと切り揃えたボブは、比較的どんな人にも似合うのが特長。気になる部分をカバーするようにカットすれば、垢抜けた印象に。暖かみのあるココアグレージュと相性ばつぐんで、カジュアルとオフィス、どちらのシーンにも使いやすい。
◆まだある！秋のトレンドヘアカラー
2025年秋のトレンドヘアカラー20選
トレンドヘアに定評のあるヘアサロン「gimmick jiyugaoka」のスタイリスト・内山 謙さんが、秋にチャレンジしたいヘアカラーをピックアップ！ 大人女子向けのダークカラーを中心に紹介するから、ぜひ参考にしてみて。