職場のLINEグループが、ただただ負担。同僚の返信が気になり過ぎて一喜一憂【ママリ】

職場のグループLINE、返信の有無に一喜一憂してしまう…

職場のLINEグループが負担になってます。



例えば、熱があるから休みます、と送って、上司からは

返ってくるけど同僚から来なかったりすると落ち込んで

気になったり、一喜一憂してしまいます😰



職場の連絡にLINEグループを使っている場合もありますよね。業務上の連絡はせずとも、体調不良の連絡などはLINEを使っているというケースもあるでしょう。便利に連絡し合える面がある一方で、プライベートでも利用の多いLINEは「仕事で使うことに抵抗がある」という人もいます。この記事では、職場のグループLINEを負担に思っているという投稿を紹介します。会社を休む際に職場のLINEグループを使うという投稿者ですが、どんな点に負担を感じているのでしょうか…。

職場の連絡用にグループLINEがあるという投稿者さん。投稿からは体調不良など会社を休む際の連絡がで使われていると書かれていました。



ある意味「業務連絡用」のグループで割り切ったものかな、と感じますが、そのグループで連絡をした際に上司以外から返信がないことについて、投稿者さんは気を揉んでしまうようです。

仕事上のグループLINEについてさまざまな声が

職場でのグループLINEの利用についてはさまざまな意見が寄せられました。

業務連絡の場以外のなにものでもないので、なんとも思わないです。



基本送った内容に関連ある人しか返信しないですよ。

休みます、なら反応するのは上司だけですし、それで十分です！

むしろみんなから来たら面倒です😅

（内容が休みます、なら個別のLINEで送る方が多いですけどね。）



「このグループLINEでのルールはこれ」と決まっていれば、返信をする・しないがあらかじめ分かるので投稿者さんも楽かもしれませんね。気まぐれに返信する場合があったり、そうかと思えば既読スルーされたり…ではつい気になってしまうこともあるかもしれません。



ただ、コメントにもあったように、「業務連絡以外の何物でもない」と割り切ってしまえば、気持ち的な負担は少し軽くなるかもしれません。もし、個人的に連絡を取りたい職場の人がいるなら、グループではなく個人間でやり取りをする方が気が楽になりそうですね。

