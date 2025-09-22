人気ラーメンYouTuber・SUSURUが6月に動画で共演したアメリカのラッパー・d4vd（デイヴィッド）。彼の名義で登録された車から遺体が見つかったと米メディアが報じ、波紋が広がっている。

「SUSURUさんはYouTubeチャンネル登録者数187万人を誇り、芸能人とのコラボも数多く実現してきました。6月7日に公開された動画では、東京・渋谷区のラーメン店『まぜそば 渋谷チョップス』を訪れ、d4vdさんと肩を並べてカウンター席に座る姿が映し出されていました。通訳を介した会話は和やかで、アニメ好きだというd4vdさんが『呪術廻戦』や『ONE PIECE』など日本作品への愛を語る場面もあり、人柄の良さそうな印象でした」（芸能記者）

それからわずか3カ月後、d4vdをめぐり衝撃の一報が入った。

「米ロサンゼルスで、d4vdさん名義のテスラ車から行方不明だった15歳の少女セレステ・リバスさんの遺体が腐敗した状態で発見されたというんです。続報によれば、遺体は解体された状態で見つかり、事件性が高いとみられています。

米メディア『TMZ』は、リバスさんの母親が『娘にはデイビッドという名前のボーイフレンドがいた』と証言していると伝えています。さらにd4vdさんの未発表曲には『セレステ』という女性への愛を歌った内容が含まれており、行方不明直前に流出していたことも判明。2人がライブ配信をおこなっていた映像も見つかっているそうです。これだけでは断定はできませんが、2人の関係性に注目が集まっています」（同前）

事件発覚までの経緯を続けて語る。

「事件が明らかになるまで、車はハリウッドヒルズの住宅街に約1カ月間放置されていたそうです。通報したのは、強い臭いを不審に思った作業員だったといいます。現在のところ容疑者は特定されていませんが、d4vdさんは予定されていたワールドツアーをキャンセルし、代理人を通じて『警察の捜査に全面協力している』とコメントしています」（同前）

突然の報道に、日本でd4vdと交流したSUSURUのファンにも動揺が広がった。X上では、

《SUSURUとラーメンコラボした数ヶ月後の出来事か？》

《こんなんのせいで無駄に傷つけらませんように》

といった声が相次いでいる。

d4vdの経歴について、芸能ジャーナリストはこう解説する。

「d4vdさんは、2022年に発表した『Romantic Homicide』がTikTokを中心に世界中で爆発的なヒットを飛ばし、ビルボードで最高33位を記録しました。日本でもじわじわと人気を獲得していて、FUJI ROCK FESTIVAL’23への出演や2024年の単独来日公演を成功させています。新世代のアーティストとして世界的に注目されていただけに、今回の事件は音楽界全体に衝撃を与えています。SUSURUさんにとっては単なるコラボ相手であり、直接的な関わりはありませんが、ファン心理として動揺が出るのは当然でしょう」

世界を席巻した新鋭アーティストの名を巻き込んだ今回の事件。SUSURUとの共演動画が残る中、その影響や今後の捜査の進展に注目が集まっている。