¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û59.5Ëü²óÉ½¼¨¡¢1.7Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎàÄà¤êá¤Î¸÷·Ê
2025Ç¯9·î13Æü¡¢¤½¤ó¤ÊÒì¤¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àî¤ÎÃæ¤ËÆÍ¤½Ð¤µ¤ì¤¿Äà¤ê´È¡Ê¡©¡Ë¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï......¥¥å¥¦¥ê¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¤«¤Ã¤Ñ¤Î¹¥Êª¤Ï¥¥å¥¦¥ê¡¢¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¥å¥¦¥ê¤ò²¼¤²¤¿Äà¤ê´È¤Ç¤«¤Ã¤Ñ¤¬Äà¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤«¤½¤â¤½¤â¡¢¤«¤Ã¤Ñ¤È¤Ï¼Âºß¤¹¤ë¤Î¤«¡Ê¤Þ¤µ¤«¡©¡Ë¡£¤³¤Î¿Í¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤ò......¡©
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢1Ëü7000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ä¡¢Äà¤ì¤Þ¤¹¤«¡×
¡Ö¤¤å¤¦¤ê°ìËÜ¤Ç²ÏÆ¸¤¬Äà¤ì¤¿¤éºÇ¹â¤À¤è¡×
¡ÖÆþ¤ì¿©¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦w¡×
¡ÖÀîÄì¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Àî¤ÏÀõ¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÀîÄì¤Î¿¼¤¤Ê¥¤ä¾Â¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²ÏÆ¸¤Ã¤ÆÇÏ¤ò°ú¤¤º¤ê¹þ¤à¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎÍÅ²ø¤À¤è¤Í¡£ ±¿ÎÉ¤¯¤¢¤¿¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÄà¤ê´È¤¬ÉÏ¼å¤¹¤®¤ÆÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡Ö¥«¥Ã¥Ñ¤µ¤ó¤â Äß¤ê¾å¤²¤¿¤é ¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥ó¥É¥ê¥ê¡¼¥¹ ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥«¥Ã¥Ñ¤ÏÄà¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢±óÌî¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
X¾å¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤«¤Ã¤Ñ¤ÏÄà¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄà¤ê¿Í¡¦¤¤¤Ä¤¡Ê¡÷eki_itsuki¡Ë¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥«¥Ã¥ÑÊá³Íµö²Ä¾Ú¤Ç¡¢¥¥å¥¦¥êÉÕ¤´È¤ò¼Ú¤ê¤ë
Äà¤ê¿Í¡¦¤¤¤Ä¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ä¼ê¸©±óÌî»Ô¤ÇÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î13Æü¤Î¸á¸å12»þº¢¡£
¡ÖÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ë¤¤Þ¤·¤¿ ¤È¤Ë¤«¤¯Íî¤ÁÃå¤±¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¤·¤º¤«¤ËÄà¤ê´È¤Ë¤¤å¤¦¤ê¤¿¤é¤·¤Ê¤¬¤é±óÌî¤ÎÉ÷·Ê¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¤¤¤Ä¤¤µ¤ó¡Ë
¤¤¤Ä¤¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³Î¤«¤ËÈ¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢3·î23Æü¤Ë¤â¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ïº£Æü¤â ±óÌî¤Ç¤«¤Ã¤Ñ¤òÄà¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÒì¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢23Ç¯8·î19Æü¤Ë¤â......¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤¤¤Ä¤¤µ¤ó¤Ï±óÌî¤Î¡Ö¥«¥Ã¥ÑÊ¥¡×¤Ç¤«¤Ã¤Ñ¤òÄà¤ë¤³¤È¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¥«¥Ã¥ÑÊ¥¡×¤È¤Ï¡¢ÁâÆ¶½¡¤Î»û±¡¡Ö¾ï·ø»û¡×¤ÎÎ¢¼ê¤ËÎ®¤ì¤ë¾®Àî¤À¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¤³¤Î¾®Àî¤ÎÊ¥¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥Ñ¤¬Â¿¤¯½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤·¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤µ¤é¤ÈÎ®¤ì¤ë¥«¥Ã¥ÑÊ¥¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤½¤¦¤È¤·¤¿ÌÐ¤ß¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¤¤¤Ä¥«¥Ã¥Ñ¤¬¸½¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¡×¡Ê±óÌî»Ô´Ñ¸÷¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö±óÌî»þ´Ö¡×¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¤½¤ó¤Ê¥«¥Ã¥ÑÊ¥¤Ç¤Î¤«¤Ã¤ÑÄà¤ê¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¹¥¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥«¥Ã¥ÑÊá³Íµö²Ä¾Ú¡×¤¬É¬Í×¤À¡£
¤¤¤Ä¤¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µö²Ä¾Ú»ý¤Á¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤³¤Îµö²Ä¾Ú¤Ï¡¢±óÌî±ØÁ°¤Î±óÌî»Ô´Ñ¸÷¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤«¡¢¤«¤Ã¤ÑÊ¥¶á¤¯¤Î±óÌî¤ËÅÁ¤ï¤ëÌ±ÏÃ¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë»ÜÀß¡Ö±óÌîÅÁ¾µ±à¡×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¤¤Ä¤¤µ¤ó¤Ï7¡Á8Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢±óÌî¤ËàÍÅ²ø´Ñ¸÷á¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¤È¼èÆÀ¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤½¤ì¡¢¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Äà¤ì¤ëÄà¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
±óÌîÊª¸ì¤ÎÅÁ¾µÌ±ÏÃÍÅ²øÏÃ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þº£¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÇÊª¸ì´Ñ¸÷¤¬½ÐÍè¤ëÀ»ÃÏ¤Ë¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆËèÇ¯²¿ÅÙ¤âÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤Î±óÌî¸¸ÁÛ¶¿¤Ë°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢¤³¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Û¤ÜËèÇ¯¿ô²ó¤ÏÍè¤ÆÄà¤ê»å¤¿¤é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤¤¤ä¤¤¤Ä¤«¤Ï²ÏÆ¸Äà¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡ª¡×¡Ê¡Ö¤¤¤Ä¤¡×¤µ¤ó¡Ë
¤¹¤Ã¤«¤êÌ±ÏÃ¤ÎÀ»ÃÏ¡¦±óÌî¤ÎÎº¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Ä¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥Ã¥ÑÊá³Íµö²Ä¾Ú¡ÊÍ¸ú´ü¸Â¡§1Ç¯´Ö¡Ë¤ò²¿ÅÙ¤â¹¹¿·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
µö²Ä¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥«¥Ã¥ÑÊ¥¤Ç¥¥å¥¦¥êÉÕ¤¤Î´È¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
µá¥à¡ª¥«¥Ã¥ÑÌÜ·â¾ðÊó
±óÌî»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥Ã¥ÑÊá³Íµö²Ä¾Ú¤Ï¡¢2004¡ÊÊ¿À®16¡ËÇ¯¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢2¼ïÎà¤Îµö²Ä¾Ú¤¬¤¢¤ê¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï£±Ëç220±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£±óÌî»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢±óÌîÅÁ¾µ±à¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö±óÌî»þ´Ö¡÷£Ó£è£ï£ð¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»áÌ¾¡¦½»½ê¡¦´é¼Ì¿¿Æþ¤ê¤Î¸½ÃÏ¸ÂÄê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï£±Ëç920±ß¡ÊÁ÷ÎÁÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢±óÌî»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¤ß¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
´é¼Ì¿¿Æþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥ÑÊá³Íµö²Ä¾Ú¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½Â¤¤¡£5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤ªÅÚ»º¹ØÆþ¤¬³ä°ú¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥«¥Ã¥ÑÊá³Í¤ò»î¤ß¤ë¤¤¤Ä¤¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î²èÁü¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥«¥Ã¥Ñ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¡¢²¿¤ä¤é¿´¼æ¤«¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤À¡£
¡Ö1975Ç¯Ãæ½Üº¢¡¢±óÌî»ÔÉíÇÏµíÄ®¤Î±î¥öÀÐÀî¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢±óÌî»Ô¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥Ã¥Ñ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡¢µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤«¤é²¿ÅÙ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö±óÌîÅÁ¾µ±à¡×¡£
ÅÅÏÃ¤·¤Æ¾Ü¤·¤¯¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö1975Ç¯¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö¼Â¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡½¡½µ¼Ô¤¬¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¥¤¥é¥¹¥È²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥«¥Ã¥Ñ¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ÔÌ±¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µÜ¾ë¤«¤é±óÌî¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍÎ²è²È¤ÎÂ¿ÅÄÍ´»Ò»á¤Ë°ÍÍê¤·¡¢¥â¥ó¥¿¡¼¥¸¥å¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¤Ê¤ó¤È¤âÌ£¤Î¤¢¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡¢¤½¤Î¥â¥ó¥¿¡¼¥¸¥å¤é¤·¤¤¡£
¿®¤¸¤ë¤«¿®¤¸¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤·¤À¤¤¤À¤¬......¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡Ö±óÌîÅÁ¾µ±à¡×¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ã¥Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÅÚ»º¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤à¤«¤Ã¤Ñ¡×¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¤Ï¤à¤«¤Ã¤Ñ¡×¤È¤Ï¡¢¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤È¤«¤Ã¤Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¡£ÎÐ¿§¤Î¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤¬¹ÃÍå¤òÇØÉé¤¤¡¢¥¥å¥¦¥ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¾ï¤Ë¥¥å¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
±óÌî¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥«¥Ã¥Ñ¤ÏÄà¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ï¤à¤«¤Ã¤Ñ¡×¤ÏËº¤ì¤º¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£