東京世界陸上最終日

陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で最終日を迎えた。男子4×400メートルリレーでは、予選で妨害を受けたとして米国とケニアが異例の“タイマン”救済レース。2分58秒48で勝った米国が、午後8時20分号砲の決勝に進出した。

見えない火花が散った。決勝進出をかけた米国とケニアの一騎打ち。20日の予選と同メンバーで、国立を爆走した。

予選と同じオーダーで同じレーン。米国は1走ベーリーでややリードを奪うと、2走のスミスはケニアのカピランテと接触しながら、壮絶な競り合いを展開する。ここから米国がリードを奪い。逃げ切った。

20日の予選1組。3連覇中の米国は6着、ケニアも4着となって一度は敗退となっていた。米国側の抗議も実らず。だが、そこから事態は急転。ザンビアから妨害を受けたとして、米国とケニアの2か国による異例の救済レースが決定した。

米国アンカーのマクキバーは舞台裏を明かす。予選を走り終えたのは20日午後7時40分頃。救済レース決定のニュースは午後10時頃からメディアの間で流れ始めたが、マクキバーは「（深夜）0時くらいまでよくわからないままだった」と言う。

マクキバーの元には様々なメッセージが届いていたが、米国チームから「ソーシャルメディアを見ないように」と通達された。

どんな状況でも受け入れられるように自分に集中。「準備しておくように。朝7時頃にはバスに乗り込むぞ」と連絡が来たのは日付が変わった午前0時半頃だった。1走ベーリーによると、睡眠時間は「5時間くらい」だったという。



