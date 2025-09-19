°úÂà¤ÎÃæÅÄæÆ¤Ø¡¢ÌøÅÄ¡õÀõÂ¼¤é¤¬¡È¿è¤Ê·×¤é¤¤¡É¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD°Ê³°¤Ç¤âÂ³¡¹¡ÄÅÐ¾ì¶Ê¤ò»ÈÍÑ
ÌøÅÄ¡õ½©¹¡¢ÀõÂ¼¤¬ÃæÅÄ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤ÇÂÇÀÊ¤Ë
¡¡ÃæÆü¤Ï19Æü¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¤Î°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Çï¼ê¤Ç¸òÂå¤·¤¿¤¬¡¢Â¾µåÃÄ¤Î¼çÎÏ¤â¡È¿è¤Ê·×¤é¤¤¡É¤ÇÏ«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÃæÅÄ¤Ï½é²ó2»à°ìÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢Ä¾µå¾¡Éé¤Ë¹ë²÷¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2²ó¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç¸òÂå¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤¬¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾µåÃÄ¤Ç¤âÃæÅÄ¤Î°úÂà¤òÏ«¤Ã¤¿¡£¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Î2·³¡¦ºå¿ÀÀï¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¤È½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤Ï³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¤¬ÃæÅÄ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¥Ó¡¼¥°¥ë¥¯¥ë¡¼¡ÖMy HERO¡×¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë