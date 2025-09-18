¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ö¥ó¤¬»°É©¾¦»ö¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ò²ñ¼Ò¤ÎFLEET PITLOCK¤Ø½Ð»ñ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ö¥ó¤Ï¡¢»°É©¾¦»ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëFLEET PITLOCK³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤Î½Ð»ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
FLEET PITLOCK¤Ï¡¢Ë¡¿Í¥êー¥¹¼ÖÎ¾¸þ¤±À°È÷´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFLEET PITLOCK¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÈÑ»¨¤Ê»öÌ³ºî¶È¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ°È÷¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥êー¥¹¼ÖÎ¾¤ÎÁý²Ã¤äÀ°È÷¿ÍºàÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Æ±¼Ò¤Î»ñËÜ»²²è¤Ë¤è¤ê¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ÈÉáµÚ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢À°È÷¶È³¦¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹½¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ö¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¡§ËÙ°æ Í¦¸ã¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢»°É©¾¦»ö¥¨¥Í¥ë¥®ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¼ ¹ä¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëFLEET PITLOCK³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½©¸µ ¹¸»Ì¡¢°Ê²¼¡ÖFPL¡×¡Ë¤Ø½Ð»ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºßFPL¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¤Ê¥ªー¥È¥êー¥¹´ë¶È4¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¡ÖFLEET PITLOCK¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬FPL¤Ë»ñËÜ»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢ÉáµÚ¤Î²ÃÂ®¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¦Æ±Å¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖFLEET PITLOCK¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¾ðÊó¤ä¼êÂ³¤¤ò¥êー¥¹»ö¶È¼Ô¤ä¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤ÈÀ°È÷¹©¾ì´Ö¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£10·î²¼½Ü¤Ë¡ÖÀÁµá°ì¸µ²½µ¡Ç½¡×¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¥ê¥êー¥¹¤·¡¢11·î¾å½Ü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÉáµÚ³èÆ°¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦À°È÷¹©¾ì¤Ï¼«Æ°¼ÖÀ°È÷»Î¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¿Í°÷¤ÎÉÔÂ¤â¸²ºß²½
¡¦Ë¡¿Í¥êー¥¹¼ÖÎ¾¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¼õÂ÷¤¹¤ëÀ°È÷¹©¾ì¤Î»öÌ³ÉéÃ´¤¬Áý²Ã
¡¦Ë¡¿Í¥êー¥¹¼ÖÎ¾¤ÎÀ°È÷¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÈÑ»¨¤Ê»öÌ³ºî¶È¤òÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½
¢£ÇØ·Ê¡¦²ÝÂê
ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¿Í¼êÉÔÂ´¶¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¼«Æ°¼ÖÀ°È÷»Î¤Î¤Ê¤ê¼ê¤Ï¸º¾¯¤·¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤òÍ×¤¹¤ëÀ°È÷¹©¾ì¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¿Íºà¤âÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿Í°÷ÉÔÂ¤Ï¹½Â¤ÅªÌäÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Î¥êー¥¹¼ÖÎ¾¤Ï¿·¼ÖÅÐÏ¿Âæ¿ô¤Î17.2%¤òÀê¤á¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ë¡¿Í¥êー¥¹¤ÇÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¡¿Í¥êー¥¹¡¦Ë¡¿Í½êÍ¼Ö¤Ï¸Ä¿Í¼ÖÎ¾¤ËÈæ¤ÙÇ¯¤ËÊ£¿ô²ó¤ÎÅÀ¸¡¡¦À°È÷¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À°È÷µ¡²ñ¤ÏÂæ¿ô¤ÎÈæÎ¨°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢À°È÷¹©¾ì¤¬¼õÂ÷¤¹¤ë¥êー¥¹¼ÖÎ¾¤ÎÀ°È÷·ï¿ô¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÎ¾¾ðÊó´ÉÍý¤äÀÁµá½ñºîÀ®¤Ê¤É¤Î»öÌ³ºî¶È¤ÎÉéÃ´¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢À°È÷¹©¾ì¤¬Ë¡¿Í¥êー¥¹¼ÖÎ¾¤ÎÀ°È÷¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¼õÂ÷¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥êー¥¹»ö¶È¼Ô¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¾ò·ï¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÈÑ»¨¤Ê»öÌ³ºî¶È¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À°È÷»Î¼«¿È¤âÀÁµá½ñ¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÍè¤ÎÀ°È÷ºî¶È¤Ë½¼¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¡¢¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¤È¸úÎ¨Äã²¼¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»öÌ³ºî¶È¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖFLEET PITLOCK¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¾ðÊó¤ä¼êÂ³¤¤ò¥êー¥¹»ö¶È¼Ô¤ä¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤ÈÀ°È÷¹©¾ì´Ö¤Ç°ì¸µ´ÉÍý²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢À°È÷¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤òÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏFPL¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ª¤è¤Ó¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À°È÷¹©¾ì¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¶È³¦¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖFLEET PITLOCK¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î³µÍ×
¡ÖFLEET PITLOCK¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¾ðÊó¤ä¼êÂ³¤¤ò¥êー¥¹»ö¶È¼Ô¤ä¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤ÈÀ°È÷¹©¾ì´Ö¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖFLEET PITLOCK¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¼ÖÎ¾¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÃ´¤¦À°È÷¹©¾ì¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢°Ê²¼£´¤Ä¤Î¼çÍ×µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥êー¥¹²ñ¼Ò¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹°ÍÍê¥Çー¥¿¡Ê¼ÖÎ¾¡¦¸ÜµÒ¡¦·ÀÌóÆâÍÆ¤Ê¤É¡Ë¤ò½¸Ìó¤·°ì¸µ¤Ç±ÜÍ÷¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤ëµ¡Ç½ ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÂÐ¾Ý·î¤Î¼ÖÎ¾¤òÍÆ°×¤Ë¸¡º÷Ž¤¼«Æ°¤ÇWebÍ½Ìó¤Î°ÆÆâ¥áー¥ë¤òÈ¯¿®Ž¤¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍý¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¡¡¢¨½ç¼¡¼ÂÁõÍ½Äê À°È÷´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¥Çー¥¿Ï¢·Èµ¡Ç½¡Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹°ÍÍê¾ðÊó¤ª¤è¤ÓÀÁµá¾ðÊó¤ÎÏ¢·È¡Ë ¥êー¥¹²ñ¼Ò¤Ø¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Êó¹ð¤ÈÀÁµá¾ðÊó¤ò°ì¸µ²½¤¹¤ëÀÁµáµ¡Ç½
¤Þ¤¿¡¢ÀÁµáµ¡Ç½¤Î¥ê¥êー¥¹¸å¤Ë¤Ï¡¢ÀÁµá¾ðÊó¤ÎÆþÎÏ¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥êー¥¹¤ËÈ¼¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³Á´ÈÌ¤ò¡¢Í½Ìó¶ÈÌ³´Þ¤á¤Æ°ì³ç¤·¤Æ¼õÂ÷²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖFLEET PITLOCK¥·¥¹¥Æ¥à¡×¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¡§https://fpl-inc.com/lp/¡¡
¢£FLEET PITLOCK³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡½©¸µ ¹¸»ÌÍÍ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î4Ç¯´Ö¡¢Âç¼ê4¼ÒÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¶È³¦¤Î¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µー¥Ó¥¹¤ÎÃå¼Â¤Ê³«È¯¡¦Æ³Æþ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ö¥óÍÍ¤¬¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ»²²è¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¥¹ç¤Ç¤¢¤ëÂç¼ê4¼ÒÍÍ¤¬À°È÷¶È³¦¤Î¤¿¤á¤ËÆ±¤¸Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Ë¡¿Í¼ÖÎ¾À°È÷¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÀÁµá°ì¸µ²½µ¡Ç½¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥íー¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ï¥íー¥ó¥Á¤·¤Æ¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤ÊÂÎÀ©¤òÃÛ¤¡¢4¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ¤Î¥êー¥¹²ñ¼ÒÍÍ¤Ë»²²è¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤Ë°ìÁØÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ö¥ó¡¡¥Õ¥êー¥È»ö¶ÈÉôÄ¹¡¡¾¾ÌÚ ¹§²ð ¥³¥á¥ó¥È
¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¶È³¦¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤äÀ°È÷¹©¾ì¤¬Ã±ÆÈ¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£FLEET PITLOCK³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿À°È÷¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î½Ð»ñ¤Ï¡¢¶¦¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤È¤Î¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢´û¤ËË¡¿Í¥êー¥¹¼ÖÎ¾¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ°È÷¹©¾ì¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¼ç¤Ë¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¼ÖÎ¾¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖFLEET PITLOCK¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡¿Í¥êー¥¹¼ÖÎ¾¤ÎÀ°È÷¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤â¤ªÇ¤¤»¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎÀ©¤ª¤è¤Ó¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
»°É©¾¦»ö¥¨¥Í¥ë¥®ー³ô¼°²ñ¼Ò
FLEET PITLOCK³ô¼°²ñ¼Ò
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤Î¸òÄÌ¤Î°ÂÁ´¤È¤ªµÒÍÍ¤ÎË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¼Â¸½¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤È¡¢ÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ä¶¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ø¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
