『BOYS II PLANET（ボイプラ2）』ジャンジアハオのダンスを「誰にも真似できない」とマスターが称賛

ABEMAにて毎週木曜21時20分より、字幕付き＆通訳付きで日韓同時・国内独占無料放送中のMnetのグローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』。9月11日の第9話で披露されたジャンジアハオの圧巻のパフォーマンスが話題を集めている。

■鎖を引きちぎるパフォーマンスも見せたジャンジアハオ

第9話では「第2回生存者発表式」のミッションとなる、セミファイナリストたちの「デビューコンセプトバトル」のミッションを実施。このミッションでは、「MAIN DISH」「Lucky MACHO」「Chains」「Sugar HIGH」の新曲4曲を披露する。

SNS上でも注目を集めたのは、ジャンジアハオ。セクシーな楽曲「Chains」チームに参加し、キリングパート挑戦では惜しくも1位のイ・サンウォンに敗れるも、マスターから「ステージを観るたびに惚れ惚れする」と高く評価された。

わずか8秒のパートに置かれたジアハオは「キリングパートのように見せる」と前向きに挑戦。中間チェックでは、マスターより「圧倒的な存在感でどこにいても目に留まる」と太鼓判を押される。

練習中には、サンウォンとジアハオが急きょキリングパートを披露。ジアハオのダンスに歓声が上がり、「格が違う」とマスターも舌を巻いた。結果、サンウォンがキリングを務める一方で、彼の意見によりジアハオのパートも増加。

本番直前、マスターから「早く本番が見たい。余韻が残る舞台になる」と期待を寄せられたジアハオ。本番ではショート丈スーツ姿で登場し、鎖を引きちぎるパフォーマンスに「ウォー！」と練習生が歓声を上げた。

■セクシーなダンス、妖艶な腰使いで魅了！

メインパートにてセクシーなダンスを披露すると、「エロすぎる！」と練習生たちも思わず絶叫。ダンスブレイクでは妖艶な腰使いで会場を魅了し、マスターからも「誰にも真似できない」「斜めになって骨盤を使うのは驚いた」と称賛のコメントが次々に飛び出した。

投票発表を待つジアハオは「現場が盛り上がっても点数に繋がらなかった」と不安を口にするが、最終的に1,430点を獲得。1位のイ・サンウォンと拳を突き合わせ、健闘を称え合った。SNS上でも「目が離せなかった…」「やばい沼すぎる」「ジアハオのパフォはもう芸術」「ジアハオしか見えない」など、反響が集まっている。

■第9話は無料見逃し配信中！

他にも、「Lucky MACHO」チームの人気振付師でダンサーの日本人練習生・ユメキは、圧倒的なダンススキルを発揮し、ステージ後には涙…。『BOYS II PLANET』第9話は、現在ABEMAにて字幕付き＆通訳付きで無料見逃し配信中。なお、第10話は9月18日21時20分より放送される。

