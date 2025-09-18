この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「マンションの専有部だから、好きなようにリフォームしてもいいよね？」

そう思っている人は少なくありません。しかし、そのリフォーム工事が、実はマンション全体のトラブルに発展する可能性があります。

株式会社さくら事務所のマンションコンサルタントである三木さんによると、リフォームを巡って、隣人や管理組合との間でトラブルが起きるケースが増えているといいます。

今回は、マンションの専有部リフォームで特に注意すべき3つのトラブルと、その対策を解説します。



■そのリフォームが引き起こす、3つのトラブル

①騒音・振動トラブル

床材を変更した際、防音性能が低いフローリングなどを採用すると、下階の住人に生活音が響いてしまうことがあります。リフォーム工事の防音・衝撃に関する規定は、管理規約でしっかり定めておく必要があります。

②建物への影響

給排水管を移動させたり、追い焚き配管を追加したりする工事は、建物に影響を与える可能性があります。特に、共用部分と専有部分の境目にある配管の工事はトラブルになりやすく、後々の水漏れなどにつながるリスクも。

③建物全体の電力容量オーバー

IHコンロの設置など、電気容量を増やす工事を個々の住人が勝手に行ってしまうと、マンション全体の受電設備がパンクするリスクがあります。



■トラブルを未然に防ぐための3つの対策

①ルール作りと周知の徹底

「どこまでが専有部で、どこからが共用部か」「どのような工事は禁止か」といった明確なルールを管理規約に明記し、全住人に周知しておくことが第一歩です。ルールがないと、トラブルになった際に「規約に書いていない」と反論されてしまいます。

②第三者の目によるチェック

リフォーム申請書が提出されたら、管理組合は内容をしっかりと確認する必要があります。専門的な知識がないと判断が難しいため、第三者の専門家にチェックを依頼することも有効な対策です。

③信頼できるリフォーム会社選び

リフォーム工事の質は、トラブルの発生リスクに直結します。申請書類だけでなく、実際に工事を行う業者の施工能力も重要です。



■まとめ

マンションの専有部のリフォームは、個人だけの問題ではありません。建物全体の安全性や他の住人との関係にも影響を与える可能性があります。

リフォームを検討している方、あるいはリフォーム申請を受け取った管理組合の方は、トラブルに巻き込まれないためにも、専門的な知識を持った第三者へ相談することが重要です。

株式会社さくら事務所では、マンションの建物調査や管理組合のコンサルティングなど、リフォームに関するトラブル対策も支援しています。ぜひ一度、お気軽にご相談ください。