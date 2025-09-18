【Logitech G PLAY 2025】 9月18日2時～ 配信開始

Logitech（日本法人名：ロジクール）は9月18日、ステアリングコントローラー「RS50」を発表した。米国では10月17日発売予定で、価格は699.99ドル。

本製品は、ダイレクトドライブを採用したステアリングコントローラー。最大トルクは8Nmでリアルタイム触覚フィードバック「TRUEFORCE」に対応しているほか、「DRIVING FORCE SHIFTER」やPROシリーズのハンドルと互換性を有している。

また「RS50」に合わせて、ペダル「RS Pedals」を同時発表。75kgのロードセルブレーキとホールエフェクトアクセルペダルを搭載しており、オプションとしてクラッチペダル「RS Clutch Module」も用意する。

