折り紙にインスピレーションを受けたPCスタンドで注目を集め、スタンドやケースなどPC・モバイルアクセサリーを展開するMOFTは、iPhone 17シリーズに対応するアクセサリー製品の新シリーズ「Snap Play Collection」を9月11日から順次発売します。9月19日のiPhone 17シリーズの発売前に、iPhone 17 Proのモックアップを使って試してみました。

レザーケースは堅牢ながらアクセス性が良好

MOFTが独自開発したヴィーガンレザー素材「MOVAS」製のケース「iPhone 17シリーズ対応MOVASレザーケース」は、カメラボタン部分のデザインを刷新してスマートフォン全体を保護するスマホケース。

装着してみると、背面を堅牢にカバーしつつ、画面や特徴的なカメラモジュールを立ち上がりのある形状で囲み、しっかり守ってくれます。マグネット内蔵で、MagSafeアクセサリーの装着に対応。

電源ボタンや音量ボタンはもちろん、アクションボタンやカメラコントロールへのアクセス性も良好。カメラコントロールはスライド、押し込みの操作に対応します。

USB-Cポートとスピーカーにもしっかりフィットし、スピーカー穴は後述するリングストラップの装着をサポートします。

iPhone 17/Air/17 Pro/17 Pro Maxの4機種に対応し、発売日は9月11日。販売価格は6980円（税込）です。

多機能カードケース＆スタンド

「MOFT 多機能カードケース＆スタンド - MagSafe対応 -」は、Snap Play Collectionで新たに登場した、MagSafe対応の背面に装着できるカードケース。折り紙から着想を得たMOFTならではのデザインで、最大8枚のカードを収納できます。

装着したまま開いてスマホスタンドとして利用可能。旅先ではホテルのカードキーや海外の現地紙幣を入れたり、部屋で動画を観る際に活躍しそうです。

iPhone 17シリーズ対応MOVASレザーケースを装着して使うこともできます。

9月29日に発売。販売価格は7180円（税込）です。スタンド機能を省いたモデルもあり、価格は5980円（税込）。

多機能スタンドに新色が追加

折りたたみスタンドにカードホルダーの機能を備える「MOFT 8-in-1多機能スタンド- MagSafe対応」には、Snap Play Collectionでラインアップされた新色のミスティグレーとエメラルドグリーンが追加。

さまざまな高さや角度でスマホスタンドとして利用できます。価格は6780円（税込）。

リバーシブルデザインのApple Watch用バンド

「Apple Watch用マグネット式シリコンバンド」は、MOFT初となるApple Watch用バンド。両面に別のカラーを配したリバーシブルデザインで、1モデルで4通りのスタイルが楽しめるのが特徴。腕に巻く際、バンド同士はマグネットでパチっと接合します。42mmモデルと46mmモデルを9月11日に発売。価格は5880円（税込）です。

2本のフックを備えたリングストラップ

「全機種対応ストリングストラップ アップグレード版」は、2つのスピーカー穴のリングにかけられる2本のフックを備え、片手で長さを調節できるスマートフォン用リングストラップ。MOFT製ケースに限らず、あらゆるスマホケースに対応します。9月11日に発売し、価格は3980円（税込）です。

Pixel 10との適合性は？

Qi2のワイヤレス充電に対応し、MagSafeアクセサリーが利用可能になったGoogleの「Pixel 10」シリーズ。Pixel 10を使って、Snap Play Collectionとの適合性を調べてみました。

MOFT 多機能カードケース＆スタンド、MOFT 8-in-1多機能スタンドのいずれもPixel 10で問題なく使用できました。

ちなみに、iPhone 17 Proの本体サイズはH150.0×W71.9×D8.75mm、Pixel 10の本体サイズはH152.8×W72×D8.6mm。ケースはサイズが合いませんでした。

