猫と暮らしていると、思わず笑顔になってしまう可愛い仕草を目撃する瞬間がたくさんありますよね。今回紹介する、おもちゃを目で追いかける仕草もそのひとつ。左右に動くおもちゃを夢中で目で追いかける姿は、見ているこちらまで楽しくなってしまいます。今回は、とある猫ちゃんが見せてくれた「フリフリあたま」を紹介します。

投稿はX（旧Twitter）にて、42.9万回以上表示。いいね数は2.2万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「癒されるぅ」「可愛すぎます」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【動画：猫の前でおもちゃを素早く左右に振ると…】

定期的に見たくなるフリフリあたま

今回、Xに投稿したのは「ニコミア体格差兄妹」さん。登場したのは、猫のミアちゃんです。

おもちゃに対して、目を大きく開き真剣な表情を浮かべていたミアちゃん。左右に動く先を逃さないように、顔ごとフリフリと素早く動かしながら必死に追いかける姿は、とても可愛らしかったそうです。まるで小さなハンターみたいだったとか。

特に可愛かったのは、小刻みに頭が揺れるところ。まるでリズムに合わせて首を振っているようにも見えるので、思わず笑ってしまいます。ミアちゃん本人は真剣そのものだったはずですが、そのギャップも微笑ましいです。

ミアちゃんのフリフリあたまに癒される方が続出

頭をフリフリと小刻みに動かして、おもちゃを目で追いかけていたミアちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「素晴らしい、頭振り」「頭をフリフリする猫めっちゃ良いですね」「よこヘドバン」などの声が多く寄せられていました。可愛すぎるミアちゃんのフリフリに多くの方が心癒されたようですね。

Xアカウント「ニコミア体格差兄妹」では、猫のミアちゃん、ニコちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い投稿は見ているだけで楽しいです。

写真・動画提供：Xアカウント「ニコミア体格差兄妹」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。