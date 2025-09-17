午前：債券サマリー 先物は小反発、長期金利１．６０５％に上昇 午前：債券サマリー 先物は小反発、長期金利１．６０５％に上昇

１７日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は小反発した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控えるなか、日本国内では２０年債入札が予定されており、持ち高調整目的の売買が主体となって先物は方向感を欠いた。



前日のニューヨーク市場で長期債相場は小幅に上昇（金利は小幅に低下）した。米財務省が実施した２０年債入札が堅調な結果となり、相場のサポート要因となった。日本の財務省は１７日、２０年債入札を通告した。入札結果に対してはやや低調な結果になるとの警戒感がある一方で、クーポンの水準などを理由に一定の需要を集める可能性も指摘されており、見方が交錯しているもようだ。



先物１２月限は前営業日比２銭高の１３６円５４銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１０ポイント高い１．６０５％で推移している。



