通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間10％前後、FOMC前に少し高い
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.06 8.66 7.11 7.54
1MO 9.91 7.64 7.46 6.98
3MO 9.75 7.40 7.78 7.50
6MO 9.56 7.23 8.16 7.60
9MO 9.63 7.33 8.51 7.85
1YR 9.60 7.37 8.70 8.03
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.58 8.37 8.32
1MO 8.15 8.39 7.93
3MO 8.72 8.71 7.86
6MO 9.01 8.85 7.78
9MO 9.31 9.16 7.93
1YR 9.51 9.34 8.01
東京時間10:51現在 参考値
ドル円1週間物は9月8日以来の10％台に乗せてきた。昨日のドル安円高受けた反応。FOMCまで警戒感も強い。
