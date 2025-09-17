　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.06　8.66　7.11　7.54
1MO　9.91　7.64　7.46　6.98
3MO　9.75　7.40　7.78　7.50
6MO　9.56　7.23　8.16　7.60
9MO　9.63　7.33　8.51　7.85
1YR　9.60　7.37　8.70　8.03

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.58　8.37　8.32
1MO　8.15　8.39　7.93
3MO　8.72　8.71　7.86
6MO　9.01　8.85　7.78
9MO　9.31　9.16　7.93
1YR　9.51　9.34　8.01
東京時間10:51現在　参考値

ドル円1週間物は9月8日以来の10％台に乗せてきた。昨日のドル安円高受けた反応。FOMCまで警戒感も強い。