日産「新型ティアナ」“全長5m級セダン”として復活へ！ 「リアデザインがカッコいい！」と好評も斬新フロントグリルは賛否あり!? 中国仕様への反響は？

新型「ティアナ」“全長5m級セダン”として復活へ！

かつて日本市場でも親しまれた日産の高級セダン「ティアナ」ですが、その車名が中国市場で新たな形で復活することが明らかになり、注目を集めています。

そんな新型ティアナに関して、どのような反響が寄せられたのでしょうか。

中国仕様の日産新型「ティアナ」

ティアナは、2003年に「ローレル」や「セフィーロ」の後継モデルとして誕生。「モダンリビング」をコンセプトにした上質な内装で人気を博し、日本のみならず中国をはじめとするアジア・オセアニア地域でも、FF高級セダンとしての地位を確立しました。

2013年に登場した3代目（L33型）では、それまで北米市場で展開されていた「アルティマ」と車体を統合。グローバルモデルとしての一歩を踏み出しましたが、日本ではこの3代目を最後に、2020年に販売を終了しました。

一方、中国では2004年から「ティアナ（中国名：天籟）」として販売が続けられ、2018年のフルモデルチェンジを機に、北米市場に倣ってアルティマへと改称されました。

しかし今回、日産の中国における合弁会社「東風日産」が2025年8月18日に公式画像を公開し、約7年ぶりにティアナの名が復活することが判明したのです。

新たに登場するティアナは、現行アルティマの上位モデルとして位置づけられる見込みで、中国名は「天籟PLUS」。これにより、既存のアルティマが「天籟」、そして新しい上級モデルが「天籟PLUS（ティアナ）」という、2つのラインナップが展開されることになります。

新型ティアナのボディサイズは全長4920mm×全幅1850mm×全高1447mmと、現行アルティマより全長が14mm延長されており、より伸びやかなプロポーションを実現しました。

エクステリアは、日産のデザイン言語「デジタルVモーション」をより大胆に進化させた表情が与えられます。

現行アルティマにも採用されるこのデザインをさらに推し進め、グリルの幅を拡大し、シャープなヘッドライトユニットをグリル内に取り込むことで、一体感のある精悍なフロントマスクを形成します。

また、グリル上部には左右一文字に弧を描くイルミネーションが追加され、先進性を強調しました。

リアのデザインは、中国で大ヒットを記録しているBEV「N7」と同様の水平基調な一体型テールライトを採用。トランクリッドのレンズ内では「NISSAN」のロゴが赤く点灯し、モダンな印象を際立たせます。

公式発表はまだ限定的ですが、中国の工業情報化部（工信部）への届出情報から、さらなる詳細が見えてきます。

それによると、近年高級セダンでトレンドとなっているツートンカラーが設定される模様。ショルダーラインを境に明暗の異なる色を組み合わせることで、シックで気品ある雰囲気を演出し、アルティマより上級というポジションを明確に示しています。

パワートレインは、現行アルティマにも搭載される2リッター「VCターボ」エンジンが継承される見込みです。このエンジンは、走行状況に応じて圧縮比を8から14の間で最適化し、優れた燃費性能と力強い動力性能を両立させます。

東風日産は、新型ティアナを2025年第4四半期に発売すると予告しています。

そんな新型ティアナに対して日本のユーザーも関心を示しており、ネット上ではさまざまな反響が見受けられます。

「近未来的でカッコいい」「めちゃくちゃカッコいいじゃん。やっぱり日産いいクルマ作るな」「特にリアは良いと思います」「リアのデザインがいいね」など、デザインのなかでも先進的なリアビューが好評となっていることが分かります。

また、「このティアナは日本でも通用する。是非とも国内販売して欲しい」「頼むから日本で出してくれ」「カラーバリエーションも多数揃えて、日本市場で販売すべきです」など、日本導入を求める声も寄せられました。

一方で、「なんでこのグリルデザインにこだわるのかな」「ノート顔というかセレナ顔は頂けません」「この顔面はやめてはどうか？」など、最近の日産車に順次取り入れられている斬新なデジタルVモーションについては賛否両論あるようです。