「ホロライブ」よりReGLOSSの5名が一番くじに初登場！ 「一番くじ hololive DEV_IS ReGLOSS」11月13日発売決定
【一番くじ hololive DEV_IS ReGLOSS】 11月13日 発売予定 価格：1回790円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ hololive DEV_IS ReGLOSS」を11月13日に発売する。価格は1回790円。
本製品は、カバーが運営するVTuberタレントグループ「ホロライブプロダクション」より、「ReGLOSS」に所属する「火威青さん」「音乃瀬奏さん」「一条莉々華さん」「儒烏風亭らでんさん」「轟はじめさん」の5名に注目したくじとなっており、アクリルボードやビジュアルボード、ちょこのっこフィギュア、缶バッジ、アクリルスタンド、ラバーチャーム、クッションなどの景品がラインナップしている。
今回「一番くじ」の公式サイト「一番くじ倶楽部」にて本製品の情報を公開しており、「アクリルボード賞 アクリルビジュアルボード」のデザインが先行公開されている。
【ラインナップ】アクリルボード賞 アクリルビジュアルボード 火威青賞 火威青ビジュアルボード 音乃瀬奏賞 音乃瀬奏ビジュアルボード 一条莉々華賞 一条莉々華ビジュアルボード 儒烏風亭らでん賞 儒烏風亭らでんビジュアルボード 轟はじめ賞 轟はじめビジュアルボード ちょこのっこ賞 ちょこのっこフィギュア 缶バッジ賞 缶バッジセット アクリルスタンド賞 2WAYアクリルスタンド ラバーチャーム賞 ラバーチャーム ラストワン賞 ハイパーメガクッション ダブルチャンスキャンペーン ハイパーメガクッション
「アクリルボード賞 アクリルビジュアルボード」
(C) COVER