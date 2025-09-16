一番くじ hololive DEV_IS ReGLOSS】 11月13日 発売予定 価格：1回790円

　BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ hololive DEV_IS ReGLOSS」を11月13日に発売する。価格は1回790円。

　本製品は、カバーが運営するVTuberタレントグループ「ホロライブプロダクション」より、「ReGLOSS」に所属する「火威青さん」「音乃瀬奏さん」「一条莉々華さん」「儒烏風亭らでんさん」「轟はじめさん」の5名に注目したくじとなっており、アクリルボードやビジュアルボード、ちょこのっこフィギュア、缶バッジ、アクリルスタンド、ラバーチャーム、クッションなどの景品がラインナップしている。

　今回「一番くじ」の公式サイト「一番くじ倶楽部」にて本製品の情報を公開しており、「アクリルボード賞 アクリルビジュアルボード」のデザインが先行公開されている。

【ラインナップ】

アクリルボード賞 アクリルビジュアルボード 火威青賞 火威青ビジュアルボード 音乃瀬奏賞 音乃瀬奏ビジュアルボード 一条莉々華賞 一条莉々華ビジュアルボード 儒烏風亭らでん賞 儒烏風亭らでんビジュアルボード 轟はじめ賞 轟はじめビジュアルボード ちょこのっこ賞 ちょこのっこフィギュア 缶バッジ賞 缶バッジセット アクリルスタンド賞 2WAYアクリルスタンド ラバーチャーム賞 ラバーチャーム ラストワン賞 ハイパーメガクッション ダブルチャンスキャンペーン ハイパーメガクッション

「アクリルボード賞 アクリルビジュアルボード」

(C) COVER