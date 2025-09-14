¾¾±ºÍª¿¿¡ÖJEF3ºÇÂçµéÎµ´¬È¯À¸¡¢É÷Â®75m¤ÏÌ¤Á½Í¥ì¥Ù¥ë¡×ÂæÉ÷15¹æÀÜ¶á¤À¤±¤¬¸¶°ø¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡×¤Ç¡¢¡Ö¡Ú¹ñÆâºÇÂçµé¡ÛJEF3¤ÎÎµ´¬¤¬ÀÅ²¬¸©¤ÇÈ¯À¸ Í×°ø¤ÏÂæÉ÷15¹æÀÜ¶á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡© Åö»þ¤Îµ¤¾Ý¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢9·î5Æü¤ËÀÅ²¬¸©¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿JEF3µ¬ÌÏ¤Î¹ñÆâºÇÂçµéÎµ´¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾õ¶·¤äÈ¯À¸¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
¾¾±º»á¤ÏËÁÆ¬¡¢¡ÖËÒÇ·¸¶»Ô¤äµÈÅÄÄ®¼þÊÕ¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÎµ´¬¤ÎÈ¯À¸Í×°ø¤ò¿¼·¡¤ê¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¡£µ¤¾ÝÄ£¤ÎÄ´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Öº£²ó¤ÎÎµ´¬¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤È¸À¤ï¤ì¡¢Æ£ÅÄ¥¹¥±ー¥ë3¡ÊJEF3¡ËÁêÅö¤ÈÇ§Äê¡£¿äÄêºÇÂçÉ÷Â®¤Ï75¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢²áµî¹ñÆâ´ÑÂ¬¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¡×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ÌÚÂ¤½»Âð¤ÎÅÝ²õ¤äÅ´¹ü½»Âð¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¡Ö¤«¤Ê¤ê¿ÓÂç¤ÊÈï³²¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¶¯ÎÏ¤ÊÎµ´¬¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤«――¡£¡ÖÂæÉ÷15¹æÀÜ¶á¤¬¼ç°ø¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¾¾±º»á¤Ï¸ì¤ë¡£ÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¡¦ÄÌ²á¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬ÂçÎÌ¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡ÖÀÑÍð±À¤¬Èó¾ï¤ËÍ¯¤¤ä¤¹¤¤¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÂçµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæÉ÷¤¬Î¦ÃÏ¤ò¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¿ê¼å¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«È¯Ã£¤·¡¢¡ÖÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ÎË½É÷¤â¿á¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ä¡¢¤è¤ê¾®µ¬ÌÏ¤Ê¡Ø¥á¥½Äãµ¤°µ¡Ù¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢ÆÍÉ÷¤äÎµ´¬¤ÎÈ¯À¸¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¼¨¤·¤¿¡£
µ¤¾Ý¥ìー¥Àー²òÀÏ¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡Ö±«±À¤¬È¾»þ·×²ó¤ê¤Ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¥Õ¥Ã¥¯¥¨¥³ー¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎµ´¬Åµ·¿¤Î±À·Á¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²òÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹ー¥Ñー¥»¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¼ì¤ÊÀÑÍð±À¤Î¹½Â¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤âÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹ー¥Ñー¥»¥ë¤ÏÄ¹¼÷Ì¿¤«¤Ä¶¯Îõ¤Ê¾å¾ºµ¤Î®¤ò»ý¤Á¡¢Îµ´¬È¯À¸¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤ëÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¸½¾Ý¡£º£²ó¤ÎÈï³²¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ì¥Ù¥ë¤Ë¶á¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡ÖÂæÉ÷¡¢Á°Àþ¡¢ÃÈ¼¾Î®¡¢¾å¾ºµ¤Î®¡Ä¡ÄÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤ê9·î¤Ï1Ç¯¤ÇºÇ¤âÎµ´¬¤¬Â¿¤¤·î¡£¼Â¤Ïº£²ó¡¢ÆÍÉ÷´ØÏ¢»Ø¿ô¡ØEHI¡Ù¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢Í½Â¬ÃÊ³¬¤ÇÎµ´¬¥ê¥¹¥¯¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤â¶¯Ä´¡£¡Öº£¸å¤âÂæÉ÷¥·ー¥º¥ó¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Îµ´¬¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¾¾±º»á¤Ï¡Ö¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò³µÍ×Íó¤«¤é¥á¥ó¥ÐーÅÐÏ¿¤ò¡£Ä¶¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯µ¤¾Ý²òÀâ¤ä¼ÁÌä¤·ÊüÂê¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ÉÆÃÅµËþºÜ¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢ÀìÌç²ÈÌÜÀþ¤Îµ®½Å¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
