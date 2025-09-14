食楽web

●立ち食い蕎麦を食べ歩く営業コンビが激推しする肉そば屋、神田小川町の『豊はる』の人気メニュー「パイカ」とは？

立ち蕎麦屋を食べ歩く営業マン、先輩後輩コンビの大西タケルさん（仮名・42歳）と山根リョウさん（仮名・31歳）。いつも2人で東京都内や千葉、埼玉まで社用車で営業に励みながら、車中ではランチに向けた立ち蕎麦ミーティングを行うのが日課。

そんな彼らが新たに教えてくれたのは、神田小川町で2023年1月に創業した『豊はる』さんです。

ビジネス街の神田小川町に2年半前にオープンするや、超人気店になった『豊はる』。

先輩の大西さんによれば、牛バラを使った肉そばだけでなく、チャーシュー、牛バラ、牛タン、牛ホルモン（てっちゃん）など肉の種類がやたら多いのが特徴なんだとか。

「ご主人はラーメン屋やもつ焼き屋で働いたことがあるそうで、その経験を活かした肉そばだと思います」と大西さん。

後輩の山根さんいわく、「神田周辺は美味しい立ち蕎麦屋がいくつかありますが、肉をがっつり食べたい時は、『豊はる』さん一択です。僕は、〈元祖パイカ玉〉か〈チャーシュー〉を注文します。売り切れのことも多い、超人気メニューなんです」

『豊はる』は、肉そば各種が名物。天ぷら系のお蕎麦もあります

お2人の話の中に出てくる謎メニュー「元祖パイカ玉」が気になります。聞いてみると「パイカ」とは、豚軟骨を柔らかく煮込んだお肉のことなんですって。

一般的な立ち蕎麦屋では見かけない珍しいメニューですよね。そこで、お2人が絶賛する肉そばの『豊はる』に、筆者も潜入してきました。

「パイカ」のとろとろお肉に感動！

『豊はる』は都営新宿線・小川町駅、丸ノ内線・淡路町、千代田線・新御茶ノ水、半蔵門線・神保町などから徒歩圏内。どこから行っても5～6分といったところ。

平日のお昼時、『豊はる』に到着すると、次々とお客さんが入っていきます。前の人にならって筆者も入店。入口すぐの場所にある券売機でチケットを購入します。

背後にどんどんお客さんが並ぶので、もたもたしていられません。今回は謎のメニュー「元祖パイカ玉」（590円）を迷わず購入。しかし券売機には、特上牛タンや厚肉、牛ばら、ホルモンなど、肉好きにグサグサ刺さるキーワードのオンパーレードで、メニューを決めていなかったら、相当迷うと思います。

メニューが多いので、混んでいる時間は、あらかじめ決めておくのがオススメ[食楽web]

さて、「パイカ玉」（590円）のチケットをスタッフに渡すと、すぐに麺の種類を聞かれました。ここでは、「そば、うどん、きしめん」の3つから麺を選ぶことができるんです。筆者は「そば」をオーダー。するとスタッフがカウンターの場所を指定します。ここででき上がりを待つわけです。

ちなみに、立ち蕎麦屋なので椅子はありませんが、カウンターには15人くらい立てるスペースがあります。フロアにいる女性スタッフさんたちは、次々と入店するお客さんを素晴らしい連携プレーでさばき、注文したそばを間違いなく目の前に届けてくれます。

「元祖パイカ」を説明する貼り紙。

さて、「パイカ」（500円）は、豚軟骨を煮込んだお肉ですが、「パイカ玉」（590円）は、そこに生卵を落としたもの。この卵も「奥久慈卵」を使用しているそう。さらに期待が高まりますね。

そして登場したのがこちら。

「パイカ玉」590円

おそばの上に、豚軟骨のとろりとしたお肉が盛りだくさん！ 紅生姜、ネギ、揚げ玉、そして奥久慈卵も浮かび、めちゃくちゃ美味しそう。これで590円って安すぎませんか？

まずは、「パイカ」から食べてみると、プルプルして柔らかく、口の中でとろけます。ほどよい甘さと濃厚な旨味。これはお酒のアテにしたくなるような味わいです。そしてそばのおつゆは、キリッと関東風の醤油味。濃厚な卵のまろやかさと生姜の風味がアクセントにちょうどいい。

とろとろのお肉がたまりません

おそばは、コシがあるタイプではなく柔らかめなのですが、これがプルプルのお肉とよくマッチして、箸が止まりません。あっという間に完食してしまいました。筆者は決して大食漢ではありませんが、これなら、もう1杯おかわりも楽勝でいけそう。

というわけで、せっかくなので他のメニューを食べてみようと思い直し、一度店を出て、再び並び、今度は、一番シンプルな「肉玉そば」（500円）を食べてみることに。

「肉玉」590円

「肉玉」（590円）は、薄切りの豚バラ肉が1枚ど～んと浮かび、そこに揚げ玉、奥久慈卵が浮かぶ一品。「パイカ」より、お肉がしゃぶしゃぶのようにあっさりしている分、こちらもあっという間に完食しました。

さすがにお腹いっぱい。でも、まだまだ「牛たん」や「チャーシュー」「てっちゃん」など食べてみたい。この日はこれで帰宅しましたが、どうしてもまた食べたくなって、翌日、午前中に再訪しました。

今度は「チャーシュー」（810円）にトライします。筆者が注文すると、なんと、「チャーシュー、山ね～」と女性スタッフが厨房に声をかけました。そう、午前なのに筆者の分で完売、ラスト1杯だったんです。ラッキー！ そしてその「チャーシュー」がこちらです。

「チャーシュー」810円

これはチャーシュー丼ではありません。ちゃんと下にはおそばがあるんです。ちなみにチャーシューの枚数を数えてみると、12枚も！ 甘辛く濃いめに煮込んだチャーシューは、とてもやわらかくて旨さ満点！

次は、牛タン、その次は厚肉、その次は牛バラと、まだまだ通い続けようと心に決めました。ぜひ、皆さんも“肉・肉・肉”と肉の連撃が止まらない立ち蕎麦『豊はる』に行ってみてください。

（撮影・文◎土原亜子）

●SHOP INFO

豊はる

住：東京都千代田区神田小川町3丁目11 只野ビル 1F

TEL：03-6826-9426

営：6:30～18:00（土～15:00）

休：日