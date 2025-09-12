ÁíÍýÂç¿ÃÇÕ·è¾¡Á°Æü¤ËÅìÍÎÂç10ÈÖMFÅòÇ·Á°¶©±û¤Î¿ÊÏ©¤¬·èÄê!¡ÖÉÙ»³¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á·üÌ¿¤ËÆ®¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ï12Æü¡¢ÅìÍÎÂç¤«¤éMFÅòÇ·Á°¶©±û¤¬ÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅòÇ·Á°¤Ïºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤éÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë½êÂ°¡£ÅìÍÎÂç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¡¢3Ç¯À¸¤Î²Æ¾ì°Ê¹ß¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄÏ¤ß¡¢º£µ¨¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï¿·³ãÀï¤È¿À¸ÍÀï¤ÇÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢16¶¯Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º¸Â¤«¤é¤Î¥¥Ã¥¯¤òÆÃÄ¹¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤â¡ÖÅª³Î¤Ê¾õ¶·È½ÃÇ¤È¥×¥ì¡¼¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡¢¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëµ»½ÑÎÏ¤ËÄ¹¤±¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹171cm¡¢ÂÎ½Å69kg¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¼«Ê¬¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤³Ð¸ç¤ÈÌî¿´¤ò»ý¤ÁÉÙ»³¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á·üÌ¿¤ËÆ®¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢Ç®¤¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅìÍÎÂç¤Ï¸½ºß³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Æ¤ÎÂç³ØÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢13Æü¤Ë¥¥å¡¼¥¢¥ó¥É¥¨¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ß¤ä¤®¤Ç¹Ô¤¦·è¾¡¤Ç´ØÀ¾³Ø±¡Âç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ï13»þ¡£
