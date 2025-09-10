今月4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手・橋幸夫さんの通夜が9日、東京・文京区で営まれ、同じ『御三家』として活躍した歌手・舟木一夫さん（80）が参列。御三家の関係について明かしました。

1960年代、橋さん、2022年に亡くなった西郷輝彦さん、舟木さんの3人は、日本歌謡界の“御三家”と呼ばれていました。御三家の関係を聞かれた舟木さんは「3人それぞれ忙しすぎて年に2・３回しか顔を合わせない。雑誌の企画とか、大みそかの歌の番組とかで会うぐらいで、私生活ではお互いに会っている時間がない」と語りました。

また、橋さんについては「（橋さんが）先輩がちょっと声を痛めているっていうのを実際に自分も歌を聞いて知っていました。ちょっと悩んでいらっしゃるなと知っていました」と明かし、「引退の表明があったので、そこで見切りをつけられたんだなと、プライドですよね」とコメント。

さらに「橋幸夫という歌い手の歌を“どうも俺は歌えなくなったみたいだ”っていうね、声を壊したことで。そういうふうに決断なさっているように見えました」と振り返りました。

通夜には他にも歌手の錦野旦さん（76）や川中美幸さん（69）、橋さんがかわいがっていた後輩の三田明さん（78）ら、親交のあった歌手仲間などが参列し、橋さんとの別れを惜しみました。