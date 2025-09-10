韓国チアガール、“ぴたぴた”のシルバー衣装でファンの視線釘付け！意外なグラマー体型に「完璧すぎ」の声【PHOTO】

韓国の人気チアガール、イ・ジュヒの大胆衣装がファンを釘付けにしている。

【写真】韓国チア、“ぴたぴた”の衣装姿

イ・ジュヒは最近、自身のインスタグラムを更新。

「1回目の台湾ファンミーティング成功♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、シルバーのノースリーブトップスに黒のミニスカートを合わせた衣装姿のイ・ジュヒが、壁にもたれながらポーズを披露している。タイト目な作りのトップスからはボリューム感のあるスタイルの良さが際立ち、ミニスカートからスラリと伸びる美脚も相まって人々を夢中にさせている。

投稿には、「完璧すぎる」「可愛い…」「存在そのものが美しい」「台湾でも女神なのか」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ジュヒInstagram）

なお、イ・ジュヒは1993年8月20日生まれの31歳。2017年秋に韓国男子プロバスケKBLの仁川（インチョン）電子ランドエレファンツのチアとしてデビューした。現在は韓国プロ野球KBOリーグのNCダイノス、KBLのソウル三星（サムスン）サンダース、女子プロバスケWKBLの龍仁（ヨンイン）サムスン生命ブルーミンクス、プロサッカーKリーグの金浦（キムポ）FCなどでチアを務めている。