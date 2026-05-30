【モデルプレス＝2026/05/30】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLEESEO（イソ）が5月29日、自身のInstagramを更新。ノースリーブトップスとミニボトムのセットアップ姿を公開した。【写真】K-POP人気グルメンバー「スタイルレベチ」ほっそり美脚◆IVEイソ、美脚際立つミニボトム姿披露イソは「私の甘い小さなふわふわのバッグ」と英語でコメントし、黒のセットアップにベージュのバッグを合わせたコーディネートを公開。レー