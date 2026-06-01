元AKB48でタレント・実業家の小嶋陽菜(38)が5月30日、自身のインスタグラムを更新。プロデュースを手がけるランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」の新作を着用した姿を披露した。 【写真】38歳を迎えても柔らかそうなマシュマロ&すらっと美脚は健在！ 小嶋は「お待たせしました!!ブラキャミが完成」と題して、新作の全3色を着用したイメージ写真を公開した。自慢のマシュマロボディをすっぽり