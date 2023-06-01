サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会が１１日（日本時間１２日）、開幕する。日本代表の森保一監督が大会に向けた決意を語った。◇Ｗ杯がもうすぐ開幕します。日本代表は優勝を目標に一戦必勝の気持ちで臨みます。日本中が盛り上がり、スポーツの価値を再認識してもらえたらうれしいです。サッカーは相手との接触で負けないことが重要です。選手たちは、世界を相手に勝てるだけの身体能力を身につけてきました