マツコ＆村上信五『夜ふかし』異例のW不在を謝罪「ご迷惑をおかけして…」
タレントのマツコ・デラックスとSUPER EIGHTの村上信五が、8日放送の日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（後10：00）に出演。前回の番組収録をそろって欠席したことを受け、2人でトークを繰り広げていった。
【写真】番組公式サイトに掲載されたお詫び全文
この日、2人が登場すると観客から拍手が。「いやいや、もったいない。ご迷惑をおかけして」と謝罪しながら、マツコが「私の方はちょっと、腰をやっちゃいまして。病院に駆け込んだんですよ。ブロック注射を打ってもらおうと思って。そうしたら、そこの先生が『先週村上さんが来ましたよ』って。同じ先生に腰を救っていただいて。安静でお休みをいただいておりました。相撲取りが脱臼したようなもん」と振り返った。
マツコが「じいさん2人でやってる」と自虐すると、村上も「体調不良で飛ばしたこと1回もないんやけど、初めて。いろんな体調不良が重なって、初めて熱出て」と回顧。
8月25日放送回では、おなじみのBGMとスタジオの様子が映し出され、タイトルがコールされるも2人の姿はナシ。「このたび、村上とマツコが立て続けに体調を崩し、収録を中止したため、本日はMC不在でお送りします」とテロップとともにナレーションが読み上げられると「次回、状況は2人からご説明させていただきます」と告知された。
そこに、前説を担当した笑いコンビ・ダンシングヒーローが現れ「それではいきましょう。街行く人のふるさと自慢を聞いてみた件」と読み上げそのままVTRへと突入。その後もVTRが終わるとダンシングヒーローが現れ、次のタイトルを粛々と読み上げていた。
