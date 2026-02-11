2月9日、マツコ・デラックスが情報番組『5時に夢中!』（TOKYO MX）に電話出演し、入院中であることを明かした。多くのレギュラー番組を抱えているだけに、仕事への影響が懸念されている。「マツコさんは首の脊髄が圧迫され、手足にしびれを感じて病院に行ったところ、医師から手術を推奨され、急きょ、手術をおこなったことを明かしたのです。復帰時期に関しては『はっきり分からない。まだ手術して3日くらいしか経っていないか