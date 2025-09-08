神奈川大MF前田快が27年福岡内定「卒業までは大学生活との両立となります」「『お陰様の精神』を忘れずに」
アビスパ福岡は8日、神奈川大MF前田快(21)が2027シーズンの加入内定となったことを発表した。
前田は京都府出身で京都サンガF.C.U-15から大手前高松高に進学。今季開幕前には関東選抜Bとしてデンソーチャレンジカップサッカーに出場した。クラブを通じて「大学卒業までは、大学生活との両立となりますが、幼い頃からの夢だったプロサッカー選手としての第一歩を、この素晴らしいクラブで踏み出せることを心から嬉しく思います」とコメントしている。
続けて「これまで支えてくださった指導者の方々、チームメイト、家族、そして応援してくださるすべての方々に深く感謝いたします。両親からの教えでもある『お陰様の精神』を忘れずに感謝の気持ちを持ってプレーで体現していきます」と意気込み、「日々の積み重ねを大切にし、観てくださる皆さんの心を動かせるようなプレーをお見せできるよう努力していきます。アビスパ福岡に関わる全ての皆様、応援のほどよろしくお願いいたします!」と伝えている。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF前田快
(まえだ・こころ)
■生年月日
2004年7月1日(21歳)
■出身地
京都府
■身長/体重
178cm/72kg
■経歴
京都葵FC-京都U-15-大手前高松高-神奈川大
