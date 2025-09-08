◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神２―０広島（７日・甲子園）

優勝マジック１としていた阪神が７日、２０２３年以来、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めた。９０年の巨人の９月８日を上回る２リーグ制史上最速の日付けでのＶ決定。藤川球児監督（４５）は球団創設９０年で初めて新人監督として頂点に立った。チームは２年ぶり３度目の日本一に向け、１０月１５日からＣＳ最終ステージに臨む。

火の玉のごときスピードで、ゴールテープを切った。地鳴りのような拍手と「球児」コール。慣れ親しんだ聖地の中心に歩を進め、藤川監督は「胴上げしやすいように」と２週間ほど前からダイエットした体をナインにゆだねた。力強く右拳を突き上げ５度、甲子園の夜空に高く舞った。

「選手たちが強いわ！ 最高の気持ちです！」。コーチ経験なく、球団の新人監督初のリーグ優勝を同最多７８勝目で達成した。５月１７日に首位に立ち、その座を１度も譲らずにセの貯金まで独占。「普段からオレンジ色が気になった」と、燃えた巨人戦で球団初の球宴前のシーズン勝ち越しを決めて勢いに乗った。５０年の２リーグ制後では９０年９月８日の巨人を抜き、ＮＰＢ史上最速Ｖを成し遂げた。

「恩返しがしたい。こんな名前（球児）だし」と５年ぶりに袖を通したタテジマ。「没頭」と「凡事徹底」をテーマに掲げ、守り勝つ野球を目指した。「チームの心臓」と表現するブルペン陣はプロ野球記録の４８試合連続無失点中の石井を筆頭に、最強布陣を構築。エース才木は５回途中で危険球退場したが、救援５投手の執念継投で２６度目の完封を収めた。ＮＰＢ通算２４３セーブのノウハウを生かした運用で、チーム防御率２・１２はリーグ断トツだ。

打線は開幕３番・佐藤輝、４番・森下の目玉構想を「朝令暮改」と笑って、１４試合目でスイッチした柔軟さが奏功。以降は１〜５番を基本固定した。一方で、遊撃や左翼は重視するデータも加味した上で実力起用。「顔と名前と背番号は関係ない」。この日は高卒５年目の高寺が２回に先制犠飛。２９歳の熊谷ら中堅にも光を当てた。「全員が戦力」と、１、２軍の入れ替えは昨季の延べ１２８人を大幅に上回る同１９９人に上った。

監督としての分岐点の一つは４月２８日。試合がなかった日に、手帳のカレンダーの欄に「優勝できることが分かった」と書き込んだ。自分に言い聞かせたわけではない。前日２７日の巨人戦（甲子園）に敗れて連勝が６で止まりながら、不思議な感情が芽生えた。「悔しくなかった。ここからは負けるたびにチームが強くなると感じた」。監督室の計画表に交流戦の７連敗を「梅雨休み」と記入。敗戦に動じる気持ちは消えた。

象徴的な体調管理は昨秋キャンプが始まりだ。トレーナー陣に全選手の故障歴のレポート提出を求め、原因追究。今春は下半身の負担軽減を目的にウォーミングアップを人工芝から土のグラウンドに変えるなど、練習環境から見直した。投打ともに主力に休養日も設定。「組織が潰してはだめ」。練習時のハーフパンツ着用許可をはじめ、選手ファーストで次々と改革した。

ただ、虎に全てを注ぐ姿勢は家庭にしわ寄せがいった。「自分は器用じゃない。チームに関わる関係者、その家族の人生を預かる以上、自分の家族を一番には考えられない」。頭は野球で埋め尽くされ、正月の家族の恒例行事ですら一人不参加。夫婦の会話も極端に減った。「妻に本当に申し訳ない」が、人間・藤川球児の本音だ。客席で見届けた英子夫人（４９）に感謝しかない。

優勝監督インタビューの締めに高らかに誓った。「３月には（プレシーズンゲームで）ドジャースとカブスも倒しましたので（笑）。世界に誇れる阪神タイガースにしていきましょう！」。座右の銘は球団ＯＢの村山実さんらの「球道一筋」から着想を得た「球進一歩」。着実に勝利を積み重ねて球団創設９０周年に、その名を刻んだ。（小松 真也）

◆藤川 球児（ふじかわ・きゅうじ）１９８０年７月２１日、高知市生まれ。４５歳。高知商から９８年ドラフト１位で阪神入団。２００５年にプロ野球新８０登板、０７年は同４６セーブ（ともに当時）。１２年に報知新聞社制定「第１４回ゴールデンスピリット賞」受賞。同年オフにカブスに移籍し、レンジャーズを経て１５年６月に四国ＩＬ・高知入団。同年オフ阪神復帰。２０年に引退後は球団本部付ＳＡなどを務め、昨年１０月監督就任。ＮＰＢ７８２登板で６０勝３８敗２４３セーブ、防御率２・０８。ＭＬＢ２９登板１勝１敗２セーブ、防御率５・７４。右投左打。