7³ä¤Î°û¿©Å¹¤¬³«Å¹3Ç¯°ÊÆâ¤ËÇÑ¶È¤¹¤ë¡ÄŽ¢ÅÝ»º²áµîºÇ¹âŽ£¤Î¶È³¦¤Ç¤³¤ì¤«¤éµ¯¤¤ë"¤µ¤é¤Ê¤ëÅñÂÁ"¤ÎÁ´ÍÆ
¢£°û¿©Å¹¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¾å²ó¤ë²áµîºÇÂ¿
¿Í¼êÉÔÂ¤Ï¤É¤Î¶È³¦¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ëÌäÂê¤À¤¬¡¢°û¿©Å¹¶È³¦¤ÎÇÑ¶È¡¦ÅÝ»º¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£2024Ç¯¤Î°û¿©Å¹¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î894·ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊÄë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯Ä´ºº¡Ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2020Ç¯¤Î780·ï¤ò¾å²ó¤ë¡£¤³¤ì¤ÏË¡ÅªÀ°Íý¤òÈ¼¤¦ÉéºÄ1000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÅÝ»º¤À¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅ¹¤ÎÇÑ¶È¤ò´Þ¤á¤ë¤È¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¡£
ÆüËÜ°û¿©ÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¤Îüâ¶¶±Ñ¼ùÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ï49ËüÅ¹¡¢¤¦¤Á1Å¹ÊÞ¤À¤±¤Î¸Ä¿ÍÅ¹¤¬32ËüÅ¹¤ÈÌó7³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨1¡Ë¡£¥³¥í¥ÊÁ°¤ÏÁ´¹ñ¤Ç60ËüÅ¹¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10ËüÅ¹¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÑ¶È¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢1¤Ä¤Ï¥³¥í¥Ê¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¸º¤ê¡¢¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤ËÇÑ¶È¤·¤¿¥±¡¼¥¹¡¢2¤ÄÌÜ¤Ï»ñ¶â·«¤ê¤ÇÇÑ¶È¤·¤¿¥±¡¼¥¹¡¢3¤ÄÌÜ¤ÏÆ¯¤¼ê¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¸å·Ñ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÇÑ¶È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î³°¿©»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï31Ãû±ß¡£¤¦¤Á¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤¬1Ãû8000²¯±ß¤òÀê¤á¤ë¤Ê¤É³°¿©»º¶È¤Ë¤ÏÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢49ËüÅ¹¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¶ÌÀÐº®¸ò¤Î¶¥Áè¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£°û¿©Å¹¤ÏËèÇ¯5Ëü¡Á8Ëü·ï¤¬¿·µ¬³«¶È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÇÑ¶ÈÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¶È³¦¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó3Ç¯°ÊÆâ¤ÎÇÑ¶ÈÎ¨¤¬70¡ó¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ËÀ¹¿ê¤¬·ã¤·¤¤¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æüâ¶¶ÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡ÖÃ¦¥µ¥é¤ÎÆÈÎ©¡¦µ¯¶È¤Î¤è¤¦¤Ë°û¿©Å¹¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢»ñ¶â¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë³«Å¹¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±»²Æþ¾ãÊÉ¤¬Äã¤¤¶È³¦¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÇÇÑ¶ÈÎ¨¤Ï¹â¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Î·ã¤·¤¤¶È³¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¢£ÈóÀµµ¬¼Ò°÷¤¬8³ä¤òÀê¤á¤ë
Ë¬ÆüµÒ¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¹ñÆâ¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¾¯»Ò¡¦¹âÎð²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¿Í¼êÉÔÂ¤â¿¼¹ï¤À¡£°û¿©Å¹¡¦°û¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Î½¾»ö¼Ô¤Ï401Ëü¿Í¡£Àµ¼Ò°÷¤¬80Ëü¿Í¤òÀê¤á¤ë¤¬¡¢»Ä¤ê¤Î8³ä¤òÀê¤á¤ë320Ëü¿Í¤¬¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¤ÎÈóÀµ¼Ò°÷¤À¡£ÈóÀµ¼Ò°÷¤¬»ö¶È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÈóÀµ¼Ò°÷¤ÎÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤À¡£
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Î¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÆ°¸þÄ´ºº¡×¡Ê2025Ç¯1·î¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈóÀµ¼Ò°÷¤¬¡ÖÉÔÂ¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢2023Ç¯1·î¤Ï°û¿©Å¹¤¬80.4¡ó¡£Î¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ë¼¡¤¤¤ÇÁ´¶È³¦¤Î2°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢24Ç¯1·î¤Ï72.2¡ó¤È¥È¥Ã¥×¡£25Ç¯1·î¤Ï60.7¡ó¤È¤ä¤ä´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ´¶È³¦2°Ì¤Î¹½Â¤Åª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Â¾»º¶È¤ò´Þ¤á¤¿¿Íºà¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¸½ºß¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Î¥®¥°¥ï¡¼¥«¡¼¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï´íµ¡´¶¤â¶¯¤¤¡£üâ¶¶ÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï°û¿©Å¹Æ±»Î¤Î¿Í¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤ÉÂ¾»º¶È¤ò´Þ¤á¤¿¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁáÈÕÆ¯¤¼ê¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³°¿©¤Ë½¾»ö¤¹¤ë401Ëü¿Í¤¬¸º¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÍøÍÑ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜÀè¤Î±þµÞÁ¼ÃÖ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤ËÂå¤ï¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ1¤Ä¤Ï³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Ã£¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Â¾»º¶È¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂÔ¶ø¤äÆ¯¤Êý¤ò´Þ¤á¤¿Ì¥ÎÏ¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤ë¤«¤ò³°¿©»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤µ¤é¤Ê¤ëÅñÂÁ¤ÎÇÈ
Æ¯¤¼ê¤Î¸º¾¯¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÇÑ¶ÈÎ¨¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤È¤¤¤¦¶È³¦¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ì¤Ð°û¿©Å¹¤ÎÅñÂÁ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼Â¤ÏÆüËÜ¤Î°û¿©Å¹¿ô¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç10ËüÅ¹¤¬¾Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢½ô³°¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥È¥¢¡É¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó1²¯2000Ëü¿Í¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï3²¯4000Ëü¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î49ËüÅ¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï72ËüÅ¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¿Í¸ý1Ëü¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¿ô¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥È¥¢¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î30Ç¯´Ö¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÃ´ÊÝ¤·¤Ä¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·º£¸å¤Ï¿Í¸ý¤¬¸º¤ëÃæ¤ÇÅñÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¡Êüâ¶¶ÀìÌ³Íý»ö¡Ë
¹½Â¤Åª¿Í¼êÉÔÂ¡¢ÇÑ¶ÈÎ¨¤Î¹â¤¤ÀÈ¼å¤Ê·Ð±Ä´ðÈ×¡¢Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤Î²Á³Ê¶¥Áè¤È¤¤¤¦»°½Å¶ì¤òÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð°û¿©Å¹¶È³¦¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÅñÂÁ¤Î·ãÊÑ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¿êÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¶È³¦¤¬°ÂÄê²½¤·¡¢È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£üâ¶¶ÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡Ö¿Íºà¤ÎÎÌ¤Î³ÎÊÝ¤È¼Á¤ÎÃ´ÊÝ¤Î²þ³×¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÄê¤Î¡Ö»²Æþ¾ãÊÉ¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¢£³°¹ñ¿Íºà¤¬¼«Æ°¼Ö»º¶È¤è¤ê³°¿©»º¶È¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«
¿Íºà¤ÎÎÌ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÂÔ¶ø¤äÆ¯¤Êý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î³ÈÂç¤¬¸°¤ò°®¤ë¡£
¹ñ¤ÏÆþ´ÉË¡²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¾¿¦¤ä°ìÄê¤Îµ»Ç½¸þ¾å¼Ô¤Ë¤Ï²ÈÂ²ÂÓÆ±¤òÇ§¤á¤ë¡Ö°éÀ®½¢Ï«À©ÅÙ¡×¤ò2027Ç¯¤ËÆ³Æþ¤·¡¢³°¿©»º¶È¤â¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¸ìÎÏ¤äµ»Ç½¥ì¥Ù¥ë¤Î¸þ¾å¤¬¼õ¤±Æþ¤ì´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¥Ù¥È¥Ê¥à¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë²¿¤è¤êÆüËÜ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ê¤ÉÂ¾¤Î»º¶È¤ËÈæ¤Ù¤Æ³°¿©»º¶È¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÉ¬Í×¡×¡Êüâ¶¶ÀìÌ³Íý»ö¡Ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¢¤ë¡£
¢£¿Íºà¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹À©
¤â¤¦1¤Ä¤Î¼Á¤ÎÃ´ÊÝ¤Î²þ³×¤È¤Ï¡¢ÎÁÍý¿Í¤ä¥·¥§¥Õ¤Ê¤ÉÀìÌçÃÎ¼±¤ä¹âÅÙ¤Î¥¹¥¥ë¤ò»ý¤ÄÀìÌç¿¦¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤Î¹½ÃÛ¤ÈÂÔ¶ø¤Î²þÁ±¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÀ±¤ò»ý¤ÄÅ¹¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÎÁÍý¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥Õ¤äÎÁÍý¿Í¤Î¼Á¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Íºà¤¬Æ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂÔ¶ø¤ä´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êüâ¶¶ÀìÌ³Íý»ö¡Ë
¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÎÁÍý¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ´¤ì¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²á½ÅÏ«Æ¯¤â¤Ê¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÂÔ¶ø¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¿¦¿Í¤ò°éÀ®¤¹¤ëÅ¹¤òÇ§Äê¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÎÁÍý¿¦¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤¢¤ëÅ¹¤Ç°ìÄê¤Î¥¹¥¥ë¤ò½¤ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤¿¤é¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¡¢¼¡¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤½¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ÂÔ¶ø¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¿¦¿Í¤Îµ»Ç½¤¬¸þ¾å¤·¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÇÎÁÍý¿Í¤Î¼Á¤Î³ÎÊÝ¤ÈÎÌ¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¢£30ËüÅ¹¤È¤¤¤¦Å¬ÀµÅ¹ÊÞ¿ô¤Ë¿Íºà¤ò¼Á¡¦ÎÌ¤Ç³ÎÊÝ
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢°û¿©Å¹¼«ÂÎ¤Î¼Á¤Î³ÎÊÝ¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºß¡¢°û¿©Å¹¤Ë¤Ï¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊä½õ¶â¤ä½õÀ®¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£üâ¶¶ÀìÌ³Íý»ö¤Ï°éÀ®¥×¥é¥ó¤ò»ý¤Ä»ö¶È¼ç¤ÈÊä½õ¶â¤Î»ÙµëÍ×·ï¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ë¹½ÁÛ¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ö¹ÔÀ¯¤Ê¤ê¤¬¿¦¿Í¤Î°éÀ®¥×¥é¥ó¤ò»ý¤Ä»ö¶È¼ç¤òÇ§Äê¤·¡¢¸øÅªÊä½õ¶â¤â»Ùµë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¯¤¼ê¤ÏÏ«Æ¯»þ´Ö¤ò´Þ¤á¤¿´õË¾¤¹¤ëÏ«Æ¯¾ò·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÏ«Æ¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤â¾ò·ï¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£»ö¶È¼ç¤ÎÇ§Äê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ¯¤¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¥×¥é¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³°Éô¤Î¸¦½¤µ¡´Ø¤Î¼õ¹Ö¤âÍ×·ï¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»ö¶È¼ç¤ÏÇ¼ÀÇµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÂÚÇ¼¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇÄã¸Â¤Î¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï°û¿©Å¹¶È³¦¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë»ñ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ï¤Ð»²Æþ¾ãÊÉ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤ÇÀÈ¼å¤Ê·Ð±Ä´ðÈ×¤ÎÊ§¿¡¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤Î°û¿©Å¹¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥È¥¢¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï´Ä¶¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¸ýÈæ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢30ËüÅ¹¤¬Å¬Àµµ¬ÌÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅñÂÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Íºà¤ÎÎÌ¤È¼Á¤Î³ÎÊÝ¤ä·òÁ´¤Ê·Ð±Ä´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£³°¹ñ¿Íºà¤ä¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯¤Î³èÍÑ¡¢¿¦¿Í¤Î°éÀ®À©ÅÙ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ÎÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¼é¤ê°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¡Êüâ¶¶ÀìÌ³Íý»ö¡Ë
ÆüËÜ¤Î°û¿©Å¹¶È³¦¤¬¿Íºà¤ÎÎÌ¤È¼Á¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¶È³¦¤Ø¤ÎÃ¦Èé¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£º£¡¢¤Þ¤µ¤ËÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨1¡¡³èÆ°Ä´ººÎáÏÂ3Ç¯·ÐºÑ¥»¥ó¥µ¥¹ »ö¶È½ê¤Ë´Ø¤¹¤ë½¸·× »º¶È²£ÃÇÅª½¸·× »ö¶È½ê¿ô¡¢½¾¶È¼Ô¿ô
¢¨2¡¡ÊÆ¹ñÏ«Æ¯Åý·×¶É¡ÊBLS¡ËFood Services and Drinking Places: NAICS 722
----------
¹Â¾å ·ûÊ¸¡Ê¤ß¤¾¤¦¤¨¡¦¤Î¤ê¤Õ¤ß¡Ë
¿Í»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1958Ç¯¡¢¼¯»ùÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÌÀ¼£Âç³ØÂ´¡£·î´©»ï¡¢½µ´©»ïµ¼Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÈÎ©¡£·Ð±Ä¡¢¿Í»ö¡¢¸ÛÍÑ¡¢ÄÂ¶â¡¢Ç¯¶âÌäÂê¤òÃæ¿´¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿Í»öÉô¤Ï¤³¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Ù¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê¿Í»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¹Â¾å ·ûÊ¸¡Ë