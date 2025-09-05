産後“とっさに言葉が出てこない現象”、言い得て妙な表現に8300いいね「わかるわかる」【ママリ】

産後の変化に自分でもびっくりする

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、みりん(@needcgt)さんの出産を経験したママはきっと共感できる投稿です。産後は赤ちゃんと過ごす時間が増えて家にいる時間が長くなり、言葉を使ってのコミュニケーションがどうしても減ってしまうものですよね。みりんさんが投稿していたのはそんなママのあるある。産後のママの頭の中を明確に表現してくれたことで、モヤモヤした気持ちが晴れるはず。

産後はどうしても以前に比べて社会との関わりが少なくなり、自分の変化に驚くことがあるかもしれません。





みりん(@needcgt)さんが投稿していたのは、産後のママの頭の中についての投稿です。

出産してから語彙力が下がったというか言葉につまることが多くなったというか、会話の流れで瞬間的に出てきて欲しい言葉が出てこなくなってる気がする。いきなり通信制限かかって低速モードになった感じ…

自分自身の変化について「通信制限がかかって低速モードになった」と表現するのは、まさにその通りという感じですよね。もうあのころの自分には戻れないのではないかという不安を感じてしまうこともあるかもしれませんが「今は通信制限がかかっているだけ」と思うとそんな自分も愛おしく感じられそうな気がします。



この投稿に「あるあるです」「この経験でみりんさんは一段と人にやさしい人にアップグレードしました」というコメントがついていました。同じ経験をしているからこそわかることがありますよね。自分が当事者ではないとついイライラしがちですが、そんな時こそみりんさんのこの投稿を思い出したいところ。自分に優しく、人にも優しくできたら世の中のママたちがもっと働きやすい世の中になっていきそうですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）